Noboa anuncia despliegue de 4.000 policías y militares en Quito para reforzar la seguridad

QUITO . El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes, 3 de agosto, el despliegue de 4.000 policías y militares en la capital del país, Quito, para reforzar la seguridad y hacer frente al repunte de la violencia atribuida a grupos criminales.

“Una capital segura se transmite a un país seguro. Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer (...) A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte”, aseguró en un vídeo difundido en redes sociales al anunciar el operativo.

El denominado Plan de Protección de Quito constará de “2.000 policías y 2.000 militares adicionales” en zonas de mayor afluencia como en oficinas, escuelas, estaciones de metro, paradas de autobús, mercados, bancos “y barrios”, indicó el mandatario.

De acuerdo con el diario Primicias, los efectivos estarán desplegados en los horarios de mayor movilidad: de 4:00 a 11:00 de la mañana y de 17:00 de la tarde a 2:00 de la madrugada.

El plan incluye también el uso de un centenar de vehículos y motocicletas y 20 drones para reforzar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, quienes realizarán un mayor control en los accesos a la capital ecuatoriana y en “los sectores con mayor presencia de estructuras criminales”.

Hasta el momento, Quito y otros cantones de hasta diez provincias del país permanecen bajo estado de excepción a causa de la inseguridad y los elevados índices de violencia.

FUENTE: Con información de Europa Press