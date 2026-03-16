Agencia de Energía dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada la semana pasada de poner a disposición 400 millones de barriles de crudo de estos inventarios, declaró este lunes su director ejecutivo, Fatih Birol.

"En cuanto a las reservas gubernamentales y las reservas del sector privado gestionadas por el Gobierno, si se suman ambas, aún quedarán más de 1.600 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar medidas más adelante si fuera necesario", declaró Birol en un video publicado por esta agencia con sede en París, que tiene 32 países miembros.

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por sus países miembros.

Añadió que, además de los países miembro de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

La AIE dispuesta a más liberaciones de petróleo

Explicó que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Recordó que en respuesta a la crisis, los países miembro de la AIE decidieron el pasado 11 de marzo la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro.

"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", señaló el turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa alrededor del 20 % del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIA.

FUENTE: Con información con AFP y EFE.