jueves 7  de  mayo 2026
REPRESIÓN

La Nobel de la Paz iraní Mohammadi sigue hospitalizada en estado de salud "inestable"

Avaaz inició campaña mundial para exigir la liberación de la activista que requiere traslado urgente a Teherán para recibir el tratamiento médico adecuado

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, sufre de vasospástica y requiere traslado urgente a Teherán (AFP)

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, sufre de vasospástica y requiere traslado urgente a Teherán (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen la ha encarcelado por su activismo y ahora su vida pende de un hilo. Su familia informó que ha sido golpeada brutalmente y acaba de sufrir lo que se sospecha es un infarto tras una huelga de hambre de 3 meses.

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La campaña pide sumar el nombre para hacer eco sobre la situación que enfrenta la activista.

Inestable

Mohammadi permanece con un cuadro de salud “inestable” en su séptimo día de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan, en Irán, "han escalado significativamente", informó este jueves la Fundación que lleva su nombre.

Esa afección, conocida también como angina vasospástica, la causa espasmos en las arterias coronarias que puede derivar en infartos, arritmias letales y graves alteraciones de la presión arterial, indicó la organización en redes sociales.

La fundación señaló que Mohammadi presenta desde el pasado 24 de abril episodios recurrentes de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y fuertes fluctuaciones de presión arterial.

Los especialistas que la atienden advirtieron de que cualquier retraso en su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado y una angiografía podría representar "riesgos irreparables que amenazan la vida" de la nobel.

Pese a las solicitudes de la familia y del equipo médico, la fundación denunció que el fiscal de Teherán continúa oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní.

Mohammadi, periodista y defensora de los derechos humanos, cumple una condena de seis años de prisión por cargos relacionados con la seguridad nacional. Según su defensa, ha perdido alrededor de 20 kilos durante su encarcelamiento y tiene dificultades para expresarse.

La activista fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su lucha en favor de los derechos de las mujeres y las libertades civiles en Irán.

ONU clama porque le brinden atención médica

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó este lunes a las autoridades de Irán que garanticen, “como mínimo”, la atención médica urgente que requiere la activista Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra hospitalizada desde el pasado viernes por un problema cardíaco durante su huelga de hambre contra las condiciones de su detención.

Guterres mostró “su preocupación” ante el estado de salud de Mohammadi, por lo que insistió a Teherán en que “se asegure de que reciba, como mínimo, la atención médica urgente” que esta requiere.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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