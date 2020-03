Sector salud de Venezuela exige soluciones

“No sé cuántos muertos más quiere el ministerio, tienen que dotar los hospitales con comida y medicinas para atender a nuestros pacientes. De siete quirófanos solo tenemos dos y funcionan de manera intermitente”, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

Vietnam Vera, médico residente, comentó que “cada día somos menos y tenemos un salario que no nos alcanza. Yo no manejo cifras y respeto mucho a todos aquellos pacientes que han fallecido. Cuando un paciente llega para ser atendido por terapia intensiva, este no se deja atender”.

Asimismo, aseguró que desde “hace más de 10 años se ha venido deteriorando el hospital. Terapia intensiva ha cerrado varias veces, pero debido a la situación podría no abrir más”.

Respecto a que funcionarios del régimen llevarían al recinto una dotación de medicamentos mientras se efectuaba la manifestación, apuntó que “la salud no solo se resuelve trayendo de vez en cuando medicamentos, la dotación de insumos tiene que ser de forma regular, suficiente, oportuna y de calidad”.

Por su parte, el Dr. José Soto, del J.M. de los Ríos, denunció que “los doctores que cuentan con teléfonos inteligentes deben fotografiar las radiografías porque si no, no queda un elemento físico para discutir el caso de un paciente en el hospital”.

Sobre las condiciones de trabajo, la enfermera del hospital J.M. de los Ríos, Flor Pérez, sostuvo que “no hay cloro, no hay desinfectante. Todos los baños son una porquería. Aquí nosotros no tenemos ni para atender una neumonía”.

“Quiero hacerle un llamado al régimen de Nicolás Maduro, que nosotros queremos darle calidad de atención a nuestros pacientes y nosotros también nos merecemos salud”, añadió.

De igual forma, la presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, reiteró que “para nadie es un secreto el colapso hospitalario” en Venezuela.

“Tenemos que seguir insistiendo, no podemos quedarnos callados, tenemos hepatitis, difteria, estamos retrocediendo de ser los pioneros de la salud cuando se lograron erradicar todas estas enfermedades”, concluyó Contreras.

Pacientes en riesgo

Zuleima González, madre de uno de los pacientes, explicó que “no tenemos respuesta de trasplante de médula ósea para los niños que se encuentran en espera. La salud no está garantizada en el país. Mi hijo ya lleva dos ACV. El gobierno no hace nada con la lista de espera. Los niños tienen sobrecarga de hierro y el corazón les puede explotar”.

“Mi hija está necesitando un gastrostomo porque tiene problemas de desnutrición y yo no consigo ningún ente público que nos ayude; sin embargo, muchos médicos acá me han ayudado”, manifestó Ángel Zabaleta, padre de paciente.