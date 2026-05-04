lunes 4  de  mayo 2026
BRASIL

Senado rechaza nominación de candidato de Lula para Tribunal Supremo en votación histórica

La decisión de 42 senadores contra el fiscal Jorge Araújo Messias y 34 a favor, es la primera en 132 años para una nominación en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El Senado de Brasil rechazó la nominación de Jorge Rodrigo Araújo Messias, actual Fiscal General de la Unión y candidato del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, para integrar el Tribunal Supremo Federal (TSF), en una histórica votación en la sesión del miércoles 29 de abril pasado.

En el Pleno, los senadores negaron la postulación con 42 votos frente a 34 a favor, lo que ha sido interpretado como muestra del erosionado gobierno del mandatario brasileño, a cinco meses de las elecciones presidenciales pautadas para el 4 de octubre cuando también se escogerán los miembros del Congreso.

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El rechazo de la nominación (MSF 7/2026) que dependía del voto favorable de al menos 41 senadores es la primera en 132 años para una nominación en Brasil, informó una nota de prensa del Senado.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia para los comicios de este 2026, publicó "Governo Lula acabou GRANDE DÍA", según se informó, en reacción al resultado que también fue celebrado por representantes de la oposición brasileña.

Senado, sesión histórica en Brasil

Según el reporte, la nominación de Araújo Messias fue sometida a votación plenaria después de que el candidato de Lula fue interrogado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía, que lo aprobó con 16 votos a favor y 11 en contra.

Antes de este período, solo cinco nominaciones realizadas por el entonces Presidente de la República fueron rechazadas por los senadores. Todos los rechazos ocurrieron en 1894, durante el gobierno del Mariscal Floriano Peixoto. El TSF fue creado en 1890, tras la Proclamación de la República, se informó

El fiscal Araújo Messias fue propuesto para el cargo por Lula para cubrir la vacante que dejó la jubilación anticipada de Luís Roberto Barroso, quien dejó el tribunal en octubre de 2025.

Antes de la votación, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, en respuesta al relator de la nominación en la CCJ (Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía), el senador Weverton (PDT-MA), afirmó haber cumplido con sus deberes constitucionales y procesales respecto a las audiencias de confirmación de las autoridades.

Davi criticó la demora del Ejecutivo en enviar el mensaje con la nominación de Jorge Araújo Messias. “Si bien el anuncio del nombre se realizó en noviembre del año pasado, el mensaje llegó formalmente al Senado recién en abril de este año”, informó la agencia del Senado.

FUENTE: Información de www12.senado.leg.br

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