lunes 13  de  abril 2026
Migración

ICE detiene en Florida a exdiputado brasileño condenado por la supuesta "trama golpista" contra Lula

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue por cuestiones migratorias, de acuerdo con el portal G1 y CNN Brasil

El candidato a alcalde de Río de Janeiro por el Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, hace gestos antes del inicio del debate televisivo entre los candidatos a alcalde de Río de Janeiro en los estudios de la cadena de televisión Projac Globo en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de octubre de 2024.

El candidato a alcalde de Río de Janeiro por el Partido Liberal (PL), Alexandre Ramagem, hace gestos antes del inicio del debate televisivo entre los candidatos a alcalde de Río de Janeiro en los estudios de la cadena de televisión Projac Globo en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de octubre de 2024.

AFP / Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes medios locales.

Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en una supuesta trama golpista que, según la Corte Suprema, controlado por el régimen de Luiz Inácio Lula da Silva, lideró Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Lee además
El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.
Elecciones

Senador Flavio Bolsonaro define su candidatura como un "proyecto de Dios para Brasil"
  Dentro de los detenidos por el Ejército de Brasil se encuentra el mayor de la reserva Ángelo Denicoli, condenado a 17 años de cárcel tras ser acusado de colaborar con el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (imagen referencial)
POLÍTICA

El Ejército de Brasil detiene a tres militares condenados por "trama golpista"

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue por cuestiones migratorias, de acuerdo con el portal G1 y CNN Brasil.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para supuestamente monitorear a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el presunto intento de golpe, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, ingresó a Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Extradición

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en el "complot golpista", fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Por otro lado, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

No obstante, las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

La Corte Suprema de Brasil es señalada como herramienta represiva contra los adversarios políticos del gobernante brasileño.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU destina más de $250 millones para financiar programa de colaboración entre el DHS y la policía

Diosdado Cabello desestima exigencia opositora de convocar elecciones en Venezuela

Foro Estratégico de Seguridad Hemisférica pone el foco en amenazas a la democracia en la región

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Aumentan las tensiones

EEUU anuncia el bloqueo de los puertos de Irán a partir del lunes, "abrir el paso por Ormuz"

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
Elecciones

Perú: Fujimori celebra su “victoria” sobre el "enemigo" de izquierda ante un inminente balotaje

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

La cantante colombiana Karol G actúa en el escenario de Coachella durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 en Indio, California, el 12 de abril de 2026. 
MÚSICA

Karol G hace historia y honra a la comunidad latina en Coachella

Te puede interesar

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

Por Daniel Castropé
Entrada a la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 
Polémica

¿Aumenta la controversia entre Trump y el papa León XIV? El mandatario descarta disculparse

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
ADVERTENCIA

Trump amenaza con eliminar cualquier buque iraní que burle el bloqueo de EEUU en Ormuz

Imagen referencial.
NUEVA LEY

Florida incluirá estatus de ciudadanía en licencias de conducir

La venta de viviendas usadas desciendió en marzo de 2026.
MERCADO INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas caen 3,6% en marzo en EEUU