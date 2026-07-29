miércoles 29  de  julio 2026
EMERGENCIA

CIDH urge a Venezuela fortalecer respuesta humanitaria y garantizar información, tras sismos

Desde el 24 de julio, el régimen venezolano no ha dado a conocer las cifras de fallecidos y de heridos por los terremotos. Tampoco ha suministrado el número de desaparecidos

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su preocupación ante la magnitud de la emergencia humanitaria en Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio y urgen al Estado a garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la situación actual y las acciones de respuesta.

En un comunicado publicado este 28 de julio, expresan que la catástrofe natural ocurrió en un contexto preexistente de ausencia de Estado de Derecho y de emergencia humanitaria caracterizado por el deterioro sostenido de la democracia, limitaciones de los derechos humanos, patrones de represión, crisis económica y deficiencia en los servicios básicos. En este contexto, afirman, la capacidad de respuesta estatal es limitada.

Lee además
Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
EMERGENCIA

Búsqueda de desaparecidos no cesa, tras un mes de terremotos en Venezuela
Comando Sur en Venezuela (Comando Sur)
EEUU

Comando Sur retira militares de Venezuela al concluir ayuda humanitaria por terremotos

Destacaron que existen: fallas en el sistema hospitalario, dificultades en el acceso al agua potable, necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial ante los impactos individuales y colectivos derivados del desastre.

En relación con los escombros de los edificios desplomados, subrayan que persisten las limitaciones en su remoción, identificación de personas fallecidas, entrega de restos a sus familiares y gestión digna de los cuerpos.

También, ponen de relieve la sobrecarga de las morgues y servicios forenses, así como barreras económicas para el acceso a servicios funerarios. Y el grave problema por el aumento de personas desplazadas por la pérdida de sus viviendas y los riesgos de desplazamiento interno hacia otras zonas del país.

Alertan sobre posibles traslados no voluntarios de personas afectadas por la emergencia a otros estados y falta de información pública sobre los protocolos aplicables al traslado y reubicación de personas damnificadas en albergues temporales.

Las demandas de la CIDH

  • Establecer mecanismos adecuados de registro, información y acompañamiento para las personas afectadas.
  • Facilitar la reposición de documentación personal perdida a consecuencia del desastre y garantizar que cualquier medida de traslado, reubicación o retorno sea voluntaria, informada, segura y digna, con pleno respeto de la unidad familiar.
  • Garantizar información pública, oportuna, accesible y verificable sobre la magnitud de la emergencia y las acciones de respuesta.
  • Garantizar el acceso efectivo a salud, agua potable, saneamiento, alimentación, vivienda y otros servicios esenciales, tanto en las comunidades afectadas como en los albergues temporales.
  • Ofrecer especial atención a las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas o con necesidades continuas de atención en salud, así como personas privadas de libertad.
  • Implementar todas las medidas necesarias, incluyendo la cooperación internacional, para asegurar una gestión digna de los cuerpos.
  • Garantizar procesos adecuados de búsqueda, recuperación, identificación, entrega y tratamiento de las personas fallecidas, con respeto a sus familiares y a las prácticas culturales y religiosas de las comunidades.

Sin información oficial

El presidente de la Asamblea nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que fungió como encargado de dar a conocer las cifras oficiales sobre las personas fallecidas, las heridas, así como el número de damnificados, desde el 24 de julio, cuando se cumplió un mes del doblete sísmico, no ha suministrado más información.

Hasta ese día se contabilizaron 5,536 víctimas mortales, mientras que 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas.

El régimen nunca ha dado a conocer, el número de personas desaparecidas por esta tragedia que asoló a Venezuela. Registros de particulares ubican esta cifra entre 40,000 y 50,000 personas.

FUENTE: Con información de Tal Cual/El Nacional

Temas
Te puede interesar

La emergencia por los terremotos moviliza plan de apoyo para la niñez en Venezuela

Detienen en México a jefe regional de una facción del Cartel de Sinaloa, tras condena de Zambada

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, ICE, por sus siglas en inglés.
FLORIDA

ICE detiene en Miami Beach a periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente

La imagen muestra las antenas espía en el Salao, Cuba.
Seguridad nacional

El mayor activo de La Habana, su ubicación geográfica al servicio del espionaje contra EEUU

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
POSESIÓN

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

El actor y comediante cubano Alexis Valdés. 
CONTROVERSIA

Alexis Valdés niega agresión a Zajaris Fernández, la actriz lo demanda tras polémico altercado

Te puede interesar

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, busca limitar los fármacos en los tratamiento mentales infantiles. 
SALUD MENTAL INFANTIL

Florida recomienda limitar psicofármacos en niños y priorizar terapias y cambios de hábitos

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Delcy Rodríguez permanece al frente de Venezuela, cuestionada por ser una gestión inconstitucional
VENEZUELA

Delcy Rodríguez: de insultar a Trump a buscar su apoyo para intentar gobernar