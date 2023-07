Sondeo: María Corina Machado aventaja por 14 puntos a Maduro

De acuerdo a la "Encuesta CATI Verdad Venezuela Junio 2023", cuando se mide la intención de voto en valores absolutos, Machado obtiene el 26.50% de las preferencias, mientras que Maduro apenas alcanza el 11.90%. En tercer lugar queda el exgobernador de Miranda Henrique Capriles, con 5.51%. Le siguen Delsa Solórzano, con 3.55%; Andrés Velásquez, con 3.17%; César Pérez Vivas, con 2.64%; Carlos Prosperi, con 2.34%; Roberto Enriquez, con 1.59%; Freddy Superlano, con 1.43%; y otros aspirantes opositores concentran el 1.2%. Además, 25.13% corresponde a la opción de "No sabe", y 15.02% a la opción "Ninguno".

De acuerdo con los datos de la encuesta, la suma de intención de votos de todos los candidatos de la oposición se aproxima al 50%.

El viernes pasado, la Contraloría General de Venezuela informó que Machado tiene una inhabilitación política que le impide ejercer cargos públicos por 15 años. La Contraloría General encabezada por Elvis Amoroso, partidario del régimen, indicó en un comunicado -sin mostrar pruebas- que Machado fue partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, quien fue proclamado presidente interino en 2019 cuando era jefe de la Asamblea Nacional. A su vez, el régimen chavista, la acusó de supuestamente ocultar información de su patrimonio tras el cese de sus funciones como diputada. Machado no forma parte del Legislativo desde 2014 y fue una crítica feroz de Guaidó dentro de las filas opositoras.

La medida fue anunciada luego que el político Luis Ratti, considerado un operador del chavismo, solicitara a esta institución un estatus de la inhabilitación que le había sido impuesto a Machado en 2015, pero que en aquel entonces la Contraloría dijo que era por un año. Sin embargo, el organismo no le había notificado a Machado el termino de la medida.

La inhabilitación de Machado es considerada una maniobra del régimen de Maduro para sacar a la dirigente de la escena política y dinamitar las primarias opositoras, que están previstas para el mes de octubre. La medida sucede después de que la opción electoral de Machado haya ganado favoritismo entre los venezolanos. Todas las encuestas dan ventaja a Machado de cara a las primarias.

El estudio también reveló que la mayoría de los venezolanos no votaría por el chavismo. Ante la pregunta: ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial?, el 75.5% de los encuestados dijo que no, y sólo el 11.9% respondió que sí. En tanto, el 12.6% dijo que no sabe.

En cuanto a la intención de voto para las primarias de la oposición, cuando se le preguntó a ese 75.5% de electores que no votarían por el chavismo, Machado también obtuvo el mayor porcentaje entre las distintas opciones. A la pregunta: De los siguientes posibles candidatos en unas elecciones primarias de la oposición, ¿Por cuál votaría usted en esas primarias?, el 35.1% optó por Machado. En segundo lugar quedó Henrique Capriles, con 7.3%, seguido de Delsa Solórzano, con 4.7%; Andrés Velásquez, con 4.2%; César Pérez Vivas, con 3.5%; Carlos Prosperi, con 3.1%; Roberto Enriquez, con 2.1%; Freddy Superlano, con 1.9%; y los seis candidatos restantes, con 1.6%. Las opciones Ninguno y No Sabe concentraron el 36.5% -19.9% y 16.6% respectivamente-. Para las primarias opositoras se postularon 14 candidatos.

La "Encuesta CATI Verdad Venezuela Junio 2023" fue realizada por la empresa Meganálisis, entre el 23 y el 30 de junio pasado, sobre una muestra de 1.011 personas, en el Distrito Capital y 23 estados de Venezuela. El margen de error estimado es de 3.41%.

FUENTE: REDACCIÓN/ Con información de AP