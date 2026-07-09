jueves 9  de  julio 2026
Tragedia

Sube a 3.811 el saldo de muertes por los terremotos en Venezuela

El desastre impactó especialmente en el estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

Una persona camina entre edificios derrumbados en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026.

El número de muertos por los devastadores terremotos gemelos en Venezuela ha aumentado a 2.645, con más de 12.600 heridos, según nuevas cifras oficiales publicadas el 3 de julio

AFP

Al menos 3.811 personas han fallecido hasta este miércoles como resultado de los dos terremotos que azotaron el norte de Venezuela hace dos semanas, según el balance oficial publicado por el régimen venezolano.

Los letales sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron también 16.740 heridos y casi 17.907 personas damnificadas, de acuerdo con el parte leído por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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El desastre impactó especialmente en el estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

FUENTE: Con información de AFP

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