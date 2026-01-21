Tarek William Saab, bajo asedio del régimen interino y en la mira de EEUU: "Un verdugo servil"

CARACAS.– La periodista venezolana Ibéyise Pacheco ofreció un extenso y severo retrato del fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab , a quien describió como uno de los principales responsables del entramado de violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad que ha operado en Venezuela durante los últimos años.

En un análisis difundido a través de su canal de YouTube, Pacheco sostuvo que Saab atraviesa actualmente un momento de debilidad política , cercado por luchas internas dentro del chavismo y bajo la mira de Estados Unidos, mientras sectores del propio régimen maniobran para desplazarlo del Ministerio Público (MP).

Según la periodista, la percepción dentro de la Fiscalía es que Saab se encuentra limitado en sus movimientos, bajo vigilancia permanente y prácticamente aislado. “Parece un preso de la institución”, afirmó, al señalar que incluso la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo tendría bajo seguimiento, en un contexto en el que —según Pacheco— “ninguno de los que hoy detentan el poder lo quiere allí”.

Luchas internas por el control del sistema judicial

Pacheco advirtió que, aunque por ahora se mantienen los mismos funcionarios judiciales impuestos por Nicolás Maduro y Cilia Flores, existen señales claras de que Diosdado Cabello aspira a controlar la cadena judicial, algo que, según indicó, se evidencia en su protagonismo en la liberación selectiva de presos, incluidos casos polémicos vinculados a corrupción.

En ese contexto, recordó que Saab ha sido durante años una pieza clave del engranaje de poder de Cilia Flores, encargado de articular decisiones ilegales dentro del Ministerio Público y los tribunales, en abierta subordinación política.

Pacheco repasó los orígenes de Saab, nacido en El Tigre, estado Anzoátegui (noreste), en 1962, y cuestionó duramente su formación académica, señalando opacidad y acusaciones de plagio en sus estudios de posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela, así como la autoadjudicación de una especialización en Derecho Procesal Penal con apoyo de instituciones afines al oficialismo.

La periodista recordó que Saab se incorporó al chavismo tras un paso discreto por la política municipal y que fue constituyente, diputado y gobernador de Anzoátegui entre 2004 y 2012, período marcado —según investigaciones documentadas— por graves hechos de corrupción, especialmente el caso de la constructora Concor, beneficiada con decenas de contratos públicos con sobreprecios y obras inconclusas, incluso en proyectos vinculados a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Pacheco señaló que las investigaciones apuntaron directamente a Saab y a los accionistas de la empresa, en un entramado que incluyó el arresto en 2017 de Pedro José León Rodríguez, conocido como el “zar de la Faja”, acusado de un desfalco superior a 200 millones de dólares, quien recientemente fue liberado tras ser presentado como preso político.

Sospechas, ascenso y sanciones internacionales

La periodista también recordó un asesinato nunca esclarecido: el del general Wilmer Moreno, candidato a la gobernación de Anzoátegui apoyado por Hugo Chávez en 2012, quien fue acribillado meses antes de las elecciones. Según Pacheco, tanto Chávez como amplios sectores políticos sospecharon de Saab, lo que llevó al entonces presidente a bloquear su reelección.

Sin embargo, la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2014 marcó el resurgir político de Saab, quien fue nombrado defensor del Pueblo y luego, en 2017, fiscal general, en medio de un ciclo de protestas masivas y represión.

Pacheco mencionó que durante ese período se registraron miles de heridos, centenares de detenidos sin debido proceso y denuncias sistemáticas de tortura, hechos que derivaron en sanciones de Estados Unidos contra Saab por violaciones de derechos humanos y corrupción, incluyendo congelación de activos y prohibición de transacciones financieras. Medidas similares fueron adoptadas por Canadá, la Unión Europea (UE), Suiza, Panamá, Colombia y México.

Señalamientos por torturas e impunidad

De acuerdo con la periodista, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado a Saab como facilitador y cómplice de violaciones graves de derechos humanos. Pacheco sostuvo que bajo su gestión ha prevalecido la impunidad, la desestimación sistemática de denuncias y, según testimonios de víctimas, incluso la dirección directa de torturas y la coacción a inocentes para que se declaren culpables.

La comunicadora hizo énfasis en su actuación tras los comicios del 28 de julio de 2024, cuando la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU documentó al menos 850 violaciones graves de derechos humanos, con más de 2,000 personas encarceladas.

Pacheco concluyó describiendo a Saab como un personaje contradictorio: sancionado internacionalmente, señalado por abusos y corrupción, pero con aspiraciones públicas, gusto por el espectáculo y antecedentes de amenazas a periodistas, además de denuncias de acoso y abuso sexual que —según indicó— permanecen silenciadas por miedo.

“Es el poeta de la maldad y la cobardía, un verdugo servil”, sentenció la periodista.

Tarek William Saab está en jaque. Cilia su jefa está presa y los sustitutos no lo quieren. Entretanto no deja de delinquir, de mandar inocentes a prisión. Los detalles oscuros del todavía Fiscal están en un nuevo episodio de mi podcast https://t.co/iXLdx0O0Vl pic.twitter.com/JjV5Qrywqh — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) January 21, 2026

FUENTE: Con información de Youtube Ibéyise Pacheco