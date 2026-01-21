Expresidente interino de Venezuela: Cayó la cabeza pero el régimen madurista-chavista sigue intacto

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

MADRID .– Pedro Carmona Estanga, expresidente interino de Venezuela en 2002, afirmó que el régimen de ese país, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de unidades militares de EEUU, quedó “sin la cabeza”, pero la estructura madurista - chavista al mando de Delcy Rodríguez sigue intacta, por lo que expresó sus dudas acerca del proceso de transición .

“Cayó la cabeza del régimen, no el régimen. La estructura madurista-chavista sigue intacta: los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello , el alto mando militar y el fiscal general. Es el mismo sistema, sin Maduro”, dijo a un medio español al ser consultado sobre la compleja situación venezolana en Madrid.

Y expresó sus reservas y su preocupación sobre la transición que planteó el gobierno de EEUU en contactos con Delcy Rodríguez, encargada del manejo del país y quien formó parte del régimen de Maduro como vicepresidenta, entre otros cargos.

La consideró tan “ilegítima como Maduro”, tras el fraude electoral de 2024.

“La gran incógnita es si esta estructura, corresponsable de lo ocurrido en el pasado, puede realmente servir de base para una transición democrática en Venezuela. Y esa duda es hoy, sin duda, la mayor preocupación, dijo.

Régimen con Delcy Rodríguez

En su análisis sobre el futuro de Venezuela en un momento clave, Carmona Estanga, de 84 años de edad, señala que la captura de Maduro no le sorprendió del todo, debido al “gigantesco operativo aeronaval estadounidense en el Caribe”.

“Era evidente que no se trataba solo de narcotráfico. La doctrina militar de EEUU indicaba que algo más podía ocurrir, aunque no una invasión clásica, sino una acción selectiva que terminó siendo una operación audaz y exitosa desde el punto de vista militar”.

En este contexto, hizo referencia a Diosdado Cabello, ministro de Interiores del régimen quien controla los cuerpos de inteligencia, fuerzas militares y las milicias armadas. Y también las cárceles, que aún mantienen a cientos de presos políticos, a pesar del compromiso de liberarlos a todos.

“Cabello lidera el ala más radical y es un factor profundamente perturbador. Tiene influencia real sobre los cuerpos de seguridad y sectores militares. Su resistencia puede bloquear avances clave como la liberación de presos políticos. Es un actor de riesgo para el proceso de transición y para él mismo, y no se puede descartar que EEUU termine de neutralizarlo políticamente”, indicó.

Aseguró que la influencia de Cabello en la liberación de presos políticos “es determinante”, y subrayó los anuncios luego no concretados como la supuesta liberación del yerno de Edmundo González, de figuras relevantes de la oposición y de otros presos políticos, cuyo destino sigue siendo incierto, según dijo.

“Esto demuestra que el control represivo sigue intacto”, añadió.

Transición en Venezuela

Carmona Estanga, quien reside en España desde hace dos años, luego de estar asilado en Colombia tras la persecución en su contra por el depuesto y regresado al poder, Hugo Chávez, abordó el tema sobre la posibilidad de un cambio real en el país sin un enfrentamiento civil.

“Hay que distinguir dos planos”, dijo de entrada.

“Por un lado, EEUU parece haber partido de un hecho real: la necesidad de neutralizar a los factores más desestabilizadores y potencialmente generadores de caos dentro del régimen, sobre todo, aquellos vinculados a estructuras armadas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y milicias”.

Y prosiguió: “Otro plano muy distinto es confiar en que ese mismo grupo de poder, que ha demostrado reiteradamente ser engañoso, vaya a cumplir compromisos políticos. La experiencia previa es clara. Los procesos de negociación en México, Noruega o Barbados terminaron siempre en incumplimientos. El régimen utilizó esas mesas para ganar tiempo”, afirmó.

FUENTE: Tomado de theobjetive.com