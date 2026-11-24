Mia Dio durante su participación en Miss Universe, ha despertado muestras de apoyo y orgullo entre los cubanos dentro y fuera de la isla.

Mia Dio modelará esta noche el orgullo de los cubanos en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Dio lleva la bandera cubana al escenario mundial de la belleza, donde compite en representación de la comunidad cubana.

Mia Dio se prepara para vivir una noche inolvidable con la belleza, la fuerza y el orgullo de una Cuba que sueña con verla brillar.

MIAMI.- Hay coronas que se entregan al final de una noche y otras que se ganan mucho antes de conocer el resultado. Mia Dio ha conquistado una de esas coronas que no necesitan un jurado para ser reconocidas: la admiración y el cariño de miles de cubanos que han encontrado en ella un motivo para sentirse orgullosos de sus raíces.

La representante de Cuba llega a la gala final de la 75 edición de Miss Universe como una de las favoritas del certamen, aunque muchos han tratado de amañarlo. Su desempeño, preparación, seguridad sobre el escenario, elegancia y sobre todo su capacidad de comunicación la han convertido en una de las candidatas que despiertan mayores expectativas entre quienes siguen el concurso. Más allá de las valoraciones y los pronósticos, ha sabido construir una participación que conecta con un sentimiento que va mucho más allá de la belleza.

Su camino hasta esta noche comenzó el 20 de agosto, cuando fue coronada Miss Universe Cuba 2026 en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay. La joven, que representaba a la Isla de Pino, actual Isla de la Juventud, se impuso entre 19 candidatas y recibió la corona de manos de Lina Luaces.

No era su primera experiencia en el certamen. En 2025 consiguió entrar en el Top 5 y obtuvo el reconocimiento de Miss Popularity. Esta segunda oportunidad la encontró con nuevos aprendizajes, mayor preparación y la determinación de representar a los cubanos en un escenario internacional.

El 8 de noviembre, su salida desde el Aeropuerto Internacional de Miami estuvo acompañada por familiares, amigos y seguidores que acudieron a despedirla. Vestida de blanco y con los colores de la bandera cubana presentes en su atuendo, emprendió el viaje a las 11:30 a.m., rodeada de muestras de afecto y mensajes de aliento.

"Me siento querida", expresó durante aquella despedida. También reconoció la responsabilidad emocional que llevaba consigo: "Sé que me llevo las esperanzas y los sueños de mucha gente en ese avión".

Mia Dio modelará esta noche el orgullo de los cubanos en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. MICHEL MELIÁN

Puerto Rico, donde reside desde hace aproximadamente dos años, fue el escenario de la concentración y de buena parte de su preparación para la competencia. Allí participó en las actividades oficiales, encuentros y presentaciones previas a la gala, mientras continuaba afinando cada detalle de su desempeño.

En esta ocasión ha destacado por su presencia, su desenvolvimiento, su belleza y la seguridad con la que se comunica. Su preparación y disciplina se han hecho visibles en cada aparición, pero también la naturalidad con la que ha transmitido el orgullo de representar a una comunidad reflejada en ella, que sigue de cerca sus pasos. Esas cualidades, junto con la respuesta que ha generado entre sus seguidores, explican que figure entre las favoritas.

Uno de los momentos más significativos de su participación fue la presentación del traje nacional "La Dama de la Libertad", diseñado por el panameño Róyer Pérez. La creación rinde homenaje a las Damas de Blanco, a su fundadora Laura Pollán y a los presos de conciencia de la Primavera Negra de 2003. El diseño incorpora 75 retratos y 75 lágrimas de cristal, además de gladiolos blancos, elementos concebidos para recordar a quienes han defendido la libertad en Cuba. La propuesta quedó entre las 15 mejor valoradas de la competencia de trajes nacionales.

Aunque la cobertura de Telemundo no siempre le haya concedido el protagonismo que muchos esperaban, el respaldo de la comunidad cubana ha sido constante. En redes sociales, sus apariciones han despertado mensajes de apoyo y orgullo, una respuesta que refleja el significado que ha adquirido su representación para quienes viven dentro y fuera de la Mayor de las Antillas.

La gala final tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan este 24 de noviembre. Allí se conocerá el resultado de una competencia en la que Mia llega con expectativas y con el reconocimiento de quienes la consideran una de las candidatas con mayores posibilidades de alcanzar la corona.

Dio lleva la bandera cubana al escenario mundial de la belleza, donde compite en representación de la comunidad cubana. MICHEL MELIÁN

Pero sería injusto reducir todo lo que ha conseguido al Top o al puesto que finalmente ocupe. En una edición rodeada de controversias, desconcierto y situaciones que han desviado la atención de lo verdaderamente importante, su desempeño merece ser valorado por sus propios méritos. Ningún resultado ni las circunstancias que han marcado el concurso deberían opacar su esfuerzo, su preparación y la manera en que ha defendido la libertad y llevado el nombre de Cuba.

Como cubano, resulta difícil no agradecerle lo que ha despertado en tantas personas. Mia ha llevado consigo mucho más que una banda: ha representado recuerdos, esperanzas y sentimientos de una comunidad que, a pesar de la distancia y de las dificultades, no renuncia a celebrar lo que la enorgullece.

Gane o no la corona, y cualquiera que sea su posición en el certamen, su participación ya deja una huella. Ha demostrado que la voluntad, la preparación, la disciplina y la confianza pueden abrir caminos y permitir alcanzar metas que parecían lejanas. A veces, ganar también significa conseguir que todo un pueblo vuelva a sonreír, se sienta representado y recuerde que, cuando se quiere de verdad, se puede.