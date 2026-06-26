viernes 26  de  junio 2026
DECLARACIONES

Rodner Figueroa llama a reforzar la ayuda para Venezuela mientras avanzan gestiones para enviar los donativos

Rodner Figueroa pidió mantener el respaldo a las víctimas de los terremotos y confirmó que continúan las coordinaciones para enviar los donativos reunidos en Miami

Rodner Figueroa, entre los principales impulsones de la campaña humanitaria organizada en el sur de Florida para ayudar a Venezuela.

Rodner Figueroa, entre los principales impulsones de la campaña humanitaria organizada en el sur de Florida para ayudar a Venezuela.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

DORAL.- Desde que los terremotos sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el presentador venezolano Rodner Figueroa ha dedicado gran parte de su tiempo a impulsar la campaña humanitaria organizada en el sur de Florida para asistir a las miles de familias afectadas. Además de utilizar sus plataformas para convocar donaciones, ha participado activamente en la recepción, clasificación y organización de los suministros en uno de los principales centros de acopio habilitados en Miami-Dade.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS este jueves desde las sedes de GEM, Figueroa aseguró que la movilización ciudadana ha sido una de las muestras de solidaridad más conmovedoras que ha presenciado y destacó que el respaldo ha trascendido a la diáspora venezolana.

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“Ha sido verdaderamente abrumadora la emoción que se siente. La solidaridad ha sido extraordinaria. Desde las ocho de la mañana no hemos parado de recibir donaciones en el centro de acopio, y no solo de venezolanos, sino también de personas de distintas nacionalidades que han querido aportar su granito de arena.”

Explicó que la magnitud del desastre modifica constantemente las prioridades sobre el terreno y que las carencias aumentan a medida que avanzan las labores de rescate.

“Venezuela necesita tantas cosas ahora porque es un país que está absolutamente desprotegido. Gracias a la voluntad de la gente y de toda la comunidad latina, hemos recibido apoyo de colombianos, argentinos, mexicanos y muchas otras nacionalidades. Se los agradecemos de corazón.”

Entre las solicitudes más urgentes, reveló que recientemente recibió un mensaje que refleja la gravedad de la situación que enfrentan los sobrevivientes.

“Hoy una seguidora desde Venezuela me escribió para pedirme mascarillas porque hay cuerpos que ya están en descomposición. Son cosas que muchas veces nosotros no logramos dimensionar.”

Frente a ese escenario, invitó a quienes aún no han colaborado a sumarse a la campaña, ya sea mediante la entrega de suministros o con aportes económicos que permitan ampliar este esfuerzo solidario.

“Si hoy estás bajo el confort del techo de tu casa, te invito a que ayudes, si es posible. Trae cualquier donativo que tengas o apoya nuestra campaña oficial en GoFundMe. Gracias a Dios estamos rumbo a los tres millones de dólares recaudados.”

Asimismo, detalló que las organizaciones involucradas mantienen conversaciones con autoridades estadounidenses para obtener las autorizaciones que permitan trasladar los cargamentos hacia el país.

“Estamos en contacto con la oficina del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que está gestionando con el Gobierno de Venezuela esa aprobación. Una vez que eso ocurra, estaremos listos para comenzar los despachos por vía aérea y marítima.”

Mientras avanzan esas coordinaciones, insistió en que lo más importante es mantener el ritmo de las donaciones para atender una crisis que sigue dejando cientos de fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de personas sin localizar, además de comunidades enteras con carencias urgentes de alimentos, medicinas y productos esenciales.

Para Figueroa, sostener ese esfuerzo colectivo será determinante mientras continúan los preparativos para hacer llegar los cargamentos a las zonas afectadas.

“Cada aporte cuenta. Hoy más que nunca nuestro país necesita que sigamos unidos. Se lo agradecemos de todo corazón. Que Dios los bendiga", concluyó.

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