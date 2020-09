Tiendas en dólares llegan a alejados municipios cubanos, pero semiabastecidas

La tienda La Isla es la más grande y ha sido destinada a equipos electrodomésticos, con un surtido muy bajo e inestable hasta el momento. "De manera permanente aquí solo hay pocas cosas de lento movimiento, como hornos de microondas, tostadoras, lavadoras automáticas de las marcas y modelos más caros. Lo que más se ha vendido han sido las neveras, que enseguida se agotan y hasta se hace cola", comentó una de las dependientas.

"El local fue remozado a toda prisa porque estaba muy deteriorado. Hubo falta de mantenimiento mientras la venta fue en CUC y moneda nacional", comentó Raúl, un cliente potencial que oteaba a través del cristal frontal, en el amplio corredor de la tienda.

"Hay que mirar a ver cómo nos proyectamos. Mi mujer quiere comprarse una lavadora moderna porque la rusa que tiene ya no da más, malluga la ropa con la propela y no deja un botón sano. Llevábamos tiempo ahorrando para tener los 200CUC que costaba una semiautomática en las shopping normales, pero ahora eso ya no viene por ahí".

"Y aquí, en estas nuevas (tiendas en MLC), solo venden automáticas carísimas. La más barata nos costaría casi el doble de lo que tenemos, pues no nos queda más remedio que comprar el dólar en la calle. Mi mujer va a tener que seguir con la rusa, esto no es para nosotros los que no tenemos familia fuera y vivimos de un salario", aseveró con disgusto.

Trasval, por su parte, sigue ofertando prácticamente lo mismo que antes, cuando funcionaba en moneda nacional: artículos de ferretería y útiles del hogar.

"En este momento tenemos más o menos un surtido similar. Lo nuevo en ofertas son los juegos de baño, a buen precio con respecto a los tradicionales en CUC. Por eso, y porque estaban en falta, se están vendiendo muy bien", comentó una vendedora de la tienda.

"La mercancía más demandada ahora son las losas de enchape. Tuvimos un surtido inicial y fue una venta fulminante. Tenemos una demanda muy alta de ese producto, quedan muchas personas interesadas que vienen a diario o llaman por teléfono para preguntar si entraron más losas", agregó.

Potenciales clientes interesados en comprar las mencionadas losas de enchape rondan la tienda en espera de un surtido súbito, para no quedarse sin comprar.

Una señora de la tercera edad (que no quiso dar declaraciones) lleva más de una semana "de guardia frente a la tienda, desde que amanece hasta que cierra a las 5:00 de la tarde, esperando esa mercancía", dijeron dependientes del establecimiento. Otras personas lo hacen también, "aunque no con tanta constancia como ella".

Los productos ofertados en las nuevas tiendas en MLC están destinados a captar divisas directas desde el exterior a través de las tarjetas diseñadas con ese fin, obligatorias para poder comprar en los establecimientos. Se trata de una medida desesperada del Gobierno cubano ante la crisis económica endémica —que se ha agudizado en los últimos años y se ha agravado con la pandemia de Covid-19—, el frenazo al turismo internacional y las medidas de la Administración Trump.

Por ser en este momento la única vía para acceder a una gama amplia de productos de primera necesidad o de alta demanda, las tiendas en MLC estimulan no solo el envío de remesas de los cubanos en el exterior, que intentan apoyar a sus familiares y amigos desesperados en Cuba, sino también el mercado informal del dólar. Este es la única vía para "resolver" cuando no se tiene ayuda exterior, ya que el mercado formal de divisas es prácticamente inexistente.

Antes de abrir las tiendas en MLC, el dólar se cotizaba en Mayarí a 0.95 CUC. Tras la apertura de las primeras unidades en las cabeceras provinciales, con ofertas de motorinas, equipos de alta gama y piezas y partes de vehículos automotores, la moneda estadounidense subió a 1.50 CUC, y ahora, con las nuevas tiendas que incluyen artículos de primera necesidad, ha llegado a estabilizarse en 1.40 CUC. Esto sube un 40% adicional los precios, de antemano elevados y no correlacionados con los salarios.