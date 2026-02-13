viernes 13  de  febrero 2026
Tragedia en Brasil: secretario municipal mata a sus hijos y se suicida tras descubrir presunta infidelidad

El hijo mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, pero murió a causa de las heridas. El menor, de 8 años, permanece en estado crítico

Thales Machado, secretario de gobierno del municipio de Itumbiara en Brasil, junto a su familia

Cortesía X @arroba_machi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.— Una tragedia conmociona a Brasil, luego de que se confirmara que Thales Machado, secretario de gobierno del municipio de Itumbiara, disparó contra sus dos hijos —de 12 y 8 años— antes de quitarse la vida, tras enterarse de una supuesta infidelidad de su esposa.

El hijo mayor fue trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, pero murió a causa de las heridas. El menor, de 8 años, permanece en estado crítico tras ser operado de urgencia en el Hospital Estatal de Itumbiara.

En un primer comunicado, la Policía Civil del Estado de Goiás (PCGO) informó la muerte de ambos menores. Sin embargo, horas más tarde rectificó, confirmando que uno de los niños logró sobrevivir.

Las autoridades explicaron que el caso se investiga como homicidio consumado, intento de homicidio y posterior suicidio del funcionario. Hasta el momento, no existen indicios de participación de terceras personas.

Mensajes previos al crimen

Horas antes de los hechos, Machado publicó fotografías de sus hijos en redes sociales. En las publicaciones, citadas por el diario O Globo, escribió: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos… Papá los quiere mucho.”

Además, dejó una carta dirigida a su esposa, en la que describió su estado emocional y la supuesta infidelidad que habría desencadenado el crimen.

Es difícil empezar a escribir, pero todo tiene un final y hoy lo nuestro ha llegado a su fin, por desgracia”, señala el documento.

El funcionario aseguró que durante sus 15 años de matrimonio intentó “mantener la mejor armonía y respeto posible… pero hoy llegó a un límite de lo improbable”.

En otro mensaje, publicado en Instagram, afirmó: “Mi esposa sale de Itumbiara para São Paulo para encontrarse con una persona… ahí vino la desconfianza, pero nunca imaginé que haría eso”.

Machado escribió también que la semana anterior había intentado dialogar: “Si no estamos bien, vamos a mantener el respeto y hablar antes… pero no escuchó y prefirió esto de hoy”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arroba_machi/status/2021970590081356104&partner=&hide_thread=false

Investigación en curso

Antes de quitarse la vida, dejó una frase final que ha causado profundo impacto: “Triste… Partimos yo y mis niños, que ahora son ángeles que, infelizmente, vinieron conmigo”.

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) coordinó el levantamiento del cuerpo y las diligencias en el lugar del crimen. Las autoridades adelantaron las pericias forenses y continúan recopilando información para esclarecer todos los detalles del caso.

En la carta divulgada en redes sociales, Machado concluyó con un mensaje dirigido directamente a su esposa: “Sarah, desafortunadamente, esto no era lo que quería… solo quería la verdad y el respeto que, lamentablemente, no me diste, y te fuiste con una persona descalificada, un pícaro de nuestra ciudad”.

La tragedia ha generado un profundo debate en Brasil sobre salud mental, violencia intrafamiliar y acceso a armas de fuego en cargos públicos.

FUENTE: Con información de Revista Semana

