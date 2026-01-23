Venezolano Jefferson Savarino cambia de club en Brasil y firma con Fluminense hasta 2029

El delantero venezolano #10 del Botafogo, Jefferson Savarino (al frente), y el defensa brasileño #13 del Botafogo, Alex Telles, calientan antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre Palmeiras y Botafogo, en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia el 28 de junio de 2025.

El Fluminense FC oficializó este jueves el fichaje del atacante venezolano Jefferson Savarino , en uno de los movimientos más destacados del mercado brasileño . El internacional vinotinto no abandona el fútbol de Brasil , sino que cambia de equipo tras su exitoso paso por el Botafogo , firmando un contrato de larga duración hasta diciembre de 2029.

La oficialización del acuerdo quedó sujeta a la superación de los exámenes médicos y a la firma del contrato en el centro de entrenamiento del club carioca.

“Estoy muy feliz. Para mí será muy importante ser yo mismo aquí en Fluminense, disfrutando en el campo y en el Maracaná, un estadio donde ya jugué muchas veces, pero ahora será mi casa”, expresó Savarino en sus primeras palabras como jugador tricolor.

Una operación clave entre clubes cariocas

El traspaso representa una de las operaciones más relevantes entre clubes de Río de Janeiro en esta ventana. Para asegurar la llegada del extremo zuliano, Fluminense acordó con Botafogo una compensación económica cercana a los 8,7 millones de dólares, además de incluir en la negociación el pase del juvenil Wallace Davi, de 18 años.

Rendimiento sólido con Botafogo

Durante su etapa más reciente con el Botafogo, Savarino fue una pieza importante del equipo campeón, acumulando 103 partidos oficiales, con 20 goles y 19 asistencias, además de levantar títulos de peso como el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores 2024.

Su regularidad y experiencia en el fútbol brasileño fueron claves para que Fluminense apostara por su fichaje como refuerzo inmediato.

Trayectoria internacional y experiencia ganadora

A sus 29 años, Savarino cuenta con una carrera amplia y consolidada. Formado en el Zulia FC, dio el salto internacional con el Real Salt Lake de la MLS antes de llegar al Atlético Mineiro, donde fue protagonista en una de las etapas más exitosas del club, incluyendo la conquista del Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil en 2021.

Posteriormente regresó a la MLS y volvió a Brasil para consolidarse como una de las figuras venezolanas más importantes del fútbol sudamericano.

Trayectoria profesional:

Zulia FC (2012–2016)

Real Salt Lake (2017–2019)

Atlético Mineiro (2020–2022)

Real Salt Lake (2022–2023)

Botafogo (2024–2025)

Fluminense (2026– )

Palmarés destacado

Zulia FC

Copa Venezuela 2016

Torneo Clausura 2016

Atlético Mineiro

Campeonato Mineiro 2020

Campeonato Brasileño 2021

Campeonato Mineiro 2021

Copa de Brasil 2021

Campeonato Mineiro 2022

Supercopa de Brasil 2022

Botafogo

Campeonato Brasileño 2024

Copa Río 2024

Copa Libertadores 2024

Un refuerzo de peso para el campeón de América

Fluminense, vigente campeón continental, suma a Savarino como una pieza clave para mantener competitividad a nivel local e internacional, mientras el venezolano continúa su carrera en una liga que ya conoce y donde ha alcanzado sus mayores éxitos.