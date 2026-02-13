El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entrega las llaves de la ciudad al Rey Momo este viernes, en Río de Janeiro (Brasil).

RÍO DE JANEIRO.- El Rey Momo recibió este viernes las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, en una simbólica ceremonia que dio inicio al carnaval más famoso de Brasil, en el que se espera este año que unas ocho millones de personas bailen y se diviertan en las calles.

"Quiero pedirle a todos los cariocas y a todos los que nos visitan que no dejen pasar un minuto sin divertirse, porque ese es el espíritu de esta ciudad", afirmó Paes al declarar oficialmente abierto el Carnaval y al manifestar su orgullo por ser el único alcalde de Río que le ha entregado las llaves de la ciudad en catorce ocasiones al rey Momo.

Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro desde hace al menos un mes, la fiesta solo comenzó oficialmente este viernes, con la ciudad bajo el mando del Rey Momo, y se extenderá por seis días hasta el Miércoles de Ceniza del 18 de febrero.

La ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad, llena de alegría, música y color, fue animada por la orquesta de percusión de Beija-Flor, una de las 'escolas de samba' más populares de la ciudad, y por la banda de la Guardia Municipal.

El Rey Momo, la reina del carnaval y las princesas bailaron acompañados por una decena de 'baianas', como son conocidas las integrantes más antiguas de una 'escola de samba', en una ceremonia que fue abierta por una habilidosa pareja de bailarines en zancos.

"Es una alegría avisar que, ahora que entregué las llaves, no me busquen más. Quien quiera que le talen un árbol o que recojan unas basuras que llame a su alteza el Rey Momo", afirmó Paes.

Tradición

Ya con Río de Janeiro bajo el mando de Momo, están previstos tan solo para este viernes los desfiles de 20 'blocos', como se conocen las comparsas que animan gratuitamente las calles con sus bandas musicales.

El primero de los desfiles, que comenzó al inicio de la tarde y a pocos kilómetros del Palacio de la Ciudad, fue el de las Carmelitas, que tradicionalmente se toma las laderas del bohemio y céntrico barrio de Santa Teresa.

Las Carmelitas, bautizada en homenaje a las monjas de esta orden que supuestamente escapaban del convento en carnaval, es uno de los 458 blocos autorizados a desfilar este año, uno más que en las fiestas del año pasado.

Entre tales comparsas destacan nueve 'megablocos' que pueden atraer a entre 200.000 y un millón de personas.

Río de Janeiro calcula que las fiestas de este año atraerán al menos ocho millones de personas, entre cariocas y visitantes, que reservaron el 91 % de las habitaciones de hoteles de la ciudad y cuya presencia es visible en las playas, bares y restaurantes.

De los ocho millones de carnavaleros esperados, un millón disfrutará a partir del domingo en el sambódromo de las tres noches de desfiles de los majestuosos desfiles de 12 'escolas de samba', que son la mayor atracción del carnaval carioca y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre, pero cuyo ingreso no es gratuito.

Según proyecciones divulgadas por la Alcaldía, este año se espera un crecimiento del 8,2 % del número de turistas, un total de 1,8 millones de visitantes, de los cuales 393.300 extranjeros.

La previsión de la Alcaldía es que la fiesta deje ingresos de 5.900 millones de reales (unos 1.131 millones de dólares o 953 millones de euros).

"Nuestro carnaval pone a bailar a millones de personas todos los años y transforma la ciudad en una gran fiesta a cielo abierto. Es una gran fiesta que muestra la fuerza de nuestra cultura, pero también del dinero circulando, ya que mueve el comercio, el turismo y los servicios. Toda la economía se beneficia", afirmó Paes.

FUENTE: EFE