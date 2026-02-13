viernes 13  de  febrero 2026
ENTRETENIMIENTO

El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro

Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro desde hace al menos un mes, la fiesta solo comenzó oficialmente este viernes

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entrega las llaves de la ciudad al Rey Momo este viernes, en Río de Janeiro (Brasil).

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, entrega las llaves de la ciudad al Rey Momo este viernes, en Río de Janeiro (Brasil).

EFE/ Antonio Lacerda

RÍO DE JANEIRO.- El Rey Momo recibió este viernes las llaves de la ciudad de Río de Janeiro de manos de su alcalde, Eduardo Paes, en una simbólica ceremonia que dio inicio al carnaval más famoso de Brasil, en el que se espera este año que unas ocho millones de personas bailen y se diviertan en las calles.

"Quiero pedirle a todos los cariocas y a todos los que nos visitan que no dejen pasar un minuto sin divertirse, porque ese es el espíritu de esta ciudad", afirmó Paes al declarar oficialmente abierto el Carnaval y al manifestar su orgullo por ser el único alcalde de Río que le ha entregado las llaves de la ciudad en catorce ocasiones al rey Momo.

Lee además
La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.
MÚSICA

Shakira anuncia megashow gratuito en la playa de Rio
La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles
CONTROVERSIA

Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo e irán a juicio
Embed

Pese a que las comparsas ya desfilan por las calles de Río de Janeiro desde hace al menos un mes, la fiesta solo comenzó oficialmente este viernes, con la ciudad bajo el mando del Rey Momo, y se extenderá por seis días hasta el Miércoles de Ceniza del 18 de febrero.

La ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad, llena de alegría, música y color, fue animada por la orquesta de percusión de Beija-Flor, una de las 'escolas de samba' más populares de la ciudad, y por la banda de la Guardia Municipal.

El Rey Momo, la reina del carnaval y las princesas bailaron acompañados por una decena de 'baianas', como son conocidas las integrantes más antiguas de una 'escola de samba', en una ceremonia que fue abierta por una habilidosa pareja de bailarines en zancos.

"Es una alegría avisar que, ahora que entregué las llaves, no me busquen más. Quien quiera que le talen un árbol o que recojan unas basuras que llame a su alteza el Rey Momo", afirmó Paes.

Tradición

Ya con Río de Janeiro bajo el mando de Momo, están previstos tan solo para este viernes los desfiles de 20 'blocos', como se conocen las comparsas que animan gratuitamente las calles con sus bandas musicales.

El primero de los desfiles, que comenzó al inicio de la tarde y a pocos kilómetros del Palacio de la Ciudad, fue el de las Carmelitas, que tradicionalmente se toma las laderas del bohemio y céntrico barrio de Santa Teresa.

Las Carmelitas, bautizada en homenaje a las monjas de esta orden que supuestamente escapaban del convento en carnaval, es uno de los 458 blocos autorizados a desfilar este año, uno más que en las fiestas del año pasado.

Entre tales comparsas destacan nueve 'megablocos' que pueden atraer a entre 200.000 y un millón de personas.

Río de Janeiro calcula que las fiestas de este año atraerán al menos ocho millones de personas, entre cariocas y visitantes, que reservaron el 91 % de las habitaciones de hoteles de la ciudad y cuya presencia es visible en las playas, bares y restaurantes.

De los ocho millones de carnavaleros esperados, un millón disfrutará a partir del domingo en el sambódromo de las tres noches de desfiles de los majestuosos desfiles de 12 'escolas de samba', que son la mayor atracción del carnaval carioca y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre, pero cuyo ingreso no es gratuito.

Según proyecciones divulgadas por la Alcaldía, este año se espera un crecimiento del 8,2 % del número de turistas, un total de 1,8 millones de visitantes, de los cuales 393.300 extranjeros.

La previsión de la Alcaldía es que la fiesta deje ingresos de 5.900 millones de reales (unos 1.131 millones de dólares o 953 millones de euros).

"Nuestro carnaval pone a bailar a millones de personas todos los años y transforma la ciudad en una gran fiesta a cielo abierto. Es una gran fiesta que muestra la fuerza de nuestra cultura, pero también del dinero circulando, ya que mueve el comercio, el turismo y los servicios. Toda la economía se beneficia", afirmó Paes.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Belinda lleva música y comida mexicana al equipo de la serie "Carlota"

Una obra del siglo XIX sufre daños por una fuga de agua en el Louvre

Video falso de pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise desata acusación de Hollywood contra IA china

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
Tragedia

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Guerra

Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra