REPRESALIA

Venezuela corta suministro de gas natural a Trinidad y Tobago tras captura de buque petrolero sancionado

Y en represalia, la vicepresidenta del régimen chavista acusó a Trinidad y Tobago de participar en el "robo" del petróleo venezolano

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la Primera Ministra de Trinidad y Tobago desarrolla una agenda hostil contra el país

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la Primera Ministra de Trinidad y Tobago desarrolla "una agenda hostil" contra el país

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El régimen de Venezuela anunció este lunes 15 de diciembre la culminación "de manera inmediata" de cualquier acuerdo, contrato o negociación para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago, esto después de que este país autorizara el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en su territorio y colaborara, según Caracas, en la captura del petrolero Skipper.

En un comunicado, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos del régimen chavista, Delcy Rodríguez, denunció "la participación del Gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela".

El buque transportaba 1,9 millones de barriles de petróleo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Rodríguez calificó la toma del petrolero Skipper como "un acto de piratería" que representa "una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y comercio".

Para la funcionaria del régimen de Nicolás Maduro, Trinidad y Tobago desarrolla "una agenda hostil contra Venezuela" con la instalación de radares militares estadounidenses en su territorio.

Delcy Rodríguez agregó que Persad-Bissessar "ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela en un acto inequívoco de vasallaje".

"Venezuela no permitirá que ningún ente colonial y sus vasallos atenten contra la sagrada soberanía del país y su derecho al desarrollo", expresó Rodríguez, una de las funcionarias mencionadas como líder del Cartel de los Soles por sus antiguos aliados, los generales en retiro Hugo "El pollo" Carvajal y Clìver Carone, ambos presos en Estados Unidos por narcotráfico.

Contrabando

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó por primera vez al buque Skipper, en 2022, cuando navegaba con el nombre de Adisa.

El 11 de diciembre, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el buque incautado por Washington frente a las costas de Venezuela será conducido a un puerto de Estados Unidos y el petróleo será confiscado.

Añadió: "No vamos a permanecer quietos y ver cómo buques sancionados navegan con crudo de contrabando, cuyos beneficios sirven para alimentar el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos".

Por su parte, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, dijo: "Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras".

Quejas a Trump

Estados Unidos implementó en agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe que ha contado con el apoyo de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada del gobierno del presidente Donald Trump.

En un mensaje enviado a la AFP, Persad-Bissessar dijo que no está "perturbada por el comunicado" de Caracas, al tiempo que pidió al régimen venezolano "dirigir sus quejas al presidente Trump".

Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá a aeronaves militares estadounidenses utilizar sus aeropuertos en las próximas semanas para "movimientos de carácter logístico".

En noviembre también instalaron un radar en el archipiélago con apoyo estadounidense.

FUENTE: Con información de Europa Press /AFP

