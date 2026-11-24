El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante una conferencia de prensa tras los anuncios sobre inversión española y cooperación económica en el país, en la Casa Presidencial de San Salvador, el 13 de octubre de 2026.

MIAMI.- El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) oficializó la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele para los comicios de febrero de 2027, en los que buscará un tercer mandato consecutivo junto a Félix Ulloa como aspirante a la Vicepresidencia.

El organismo electoral señaló en un comunicado que validó la postulación tras verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos para concurrir a las urnas. Bukele presentó la documentación la semana pasada y defendió su gestión al afirmar que busca continuar las obras en escuelas, hospitales y unidades de salud en todo el territorio salvadoreño.

La aspiración de Bukele, quien gobierna desde 2019 y obtuvo un segundo mandato en junio de 2024, responde a la reforma constitucional aprobada en julio de 2025, mediante la cual se eliminó la segunda vuelta electoral, se extendió el período presidencial de cinco a seis años y se habilitó la reelección indefinida. El proceso se desarrolla mientras El Salvador permanece bajo estado de excepción desde marzo de 2022, una política que el Ejecutivo defiende como herramienta contra las pandillas y que organizaciones no gubernamentales cuestionan por denuncias de abusos y miles de detenciones.

La fórmula oficialista integrada por Nayib Bukele y Félix Ulloa compite respaldada por el partido Nuevas Ideas, organización que consolidó su control institucional en los comicios legislativos y municipales de 2024. Con la reforma constitucional vigente desde julio de 2025, el vencedor de las elecciones previstas para febrero de 2027 ejercerá la Presidencia durante un sexenio completo, lo que proyectaría una eventual continuidad de Bukele en el poder hasta el año 2033 sin necesidad de enfrentar un balotaje.

Por su parte, los partidos tradicionales de oposición, entre ellos la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), encaran el proceso electoral con una representación parlamentaria reducida y tras cuestionar la legalidad de la enmienda que permitió la reelección indefinida.

En el plano internacional, el avance del calendario electoral hacia 2027 mantiene la atención de organismos multilaterales y gobiernos de la región sobre las garantías democráticas y el estado de derechos civiles en el país centroamericano. Mientras el Ejecutivo destaca la reducción de los índices de homicidios y el respaldo ciudadano a su estrategia de seguridad como ejes centrales de su campaña, entidades defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de levantar el régimen de excepción y restablecer el debido proceso antes de la jornada electoral.

FUENTE: Con información de Europa Press