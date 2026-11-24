Dinorah Figuera participa la conclusión de la cuarta ronda de diálogo en compañía de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, este 22 de noviembre en Caracas, Venezuela.

CARACAS.- Tras culminar este martes el cuarto ciclo de conversaciones con el chavismo en Venezuela , la jefa de la delegación opositora Dinorah Figuera aseguró que el proceso avanza “con pasos firmes”, aun cuando el comunicado oficial del trabajo realizado durante 10 días destaca más compromisos que acuerdos concretos.

“Este proceso va con pasos firmes y se va a dar aunque es claramente antagónico y no es fácil”, afirmó, este miércoles, en una entrevista radial en la que defendió el trabajo de la mesa de diálogo que se inició en agosto con el apoyo del gobierno de EEUU.

“Quiero generar certidumbre al país y eso no significa ligereza o elecciones inmediatas. Es un proceso firme y tenemos que vivirlo todos”. Y destacó seguidamente: “La gente quiere más fechas que sistema, pero hay que crear el sistema para tener las garantías políticas y civiles”.

El cuarto ciclo de diálogo, en el que se esperaban anuncios concretos como el comienzo de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) o la libertad de presos políticos, se extendió por diez días luego de que las partes anunciaron que se iba a alargar hasta este lunes, con la promesa de retomar las conversaciones en diciembre próximo.

Acuerdos y compromisos en la mesa

El comunicado de ocho puntos, que fue leído por las partes y difundido por los parlamentos de la opositora de 2015 y del chavismo, resalta entre los acuerdos “reafirmar su posición de defensa firme” sobre el Esequibo y "una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios del Reino Unido" en busca de liberar la reservas de oro retenidas para atender la emergencia del doble terremoto en el país, del cual se cumplen cinco meses este 24 de noviembre.

No obstante, son más las propuestas y compromisos, como “un gran acuerdo nacional de amplias garantías políticas, económicas y sociales para la convivencia democrática, la paz y el respeto de los derechos constitucionales”.

Además, un proceso de revalidación de partidos judicializados y la reforma de leyes.

“Consideramos claro que hay leyes que pueden ser derogadas, como la ley del Odio. Esto es ejercicio de forcejeo político pues ellos se resisten, pero yo prefiero destacar la voluntad política entre las partes para que las leyes se den en el tiempo”, dijo Figuera al comentar el texto.

Diálogo con avances

La dirigente opositora aseguró que “puede ser aprobada” próximamente la propuesta de reformar la Ley de Contraloría que establece las inhabilitaciones.

“Esta afecta a muchas personas, pero vamos en camino a que ese proceso se dé y pueda ser aprobada”, dijo sin mencionar a los opositores inhabilitados entre quienes destaca la líder María Corina Machado.

También hizo referencia al proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuya reforma de ley fue producto de las conversaciones y consideró “muy importante” haber logrado las modificaciones del texto legal y la inscripción masiva de candidatos a los cargos, en medio “del miedo y poca credibilidad”, según dijo.

Subrayó que es un proceso “legal y político de transición hacia la democracia”.

Acerca de las postulaciones, cuyo desarrollo calificó de "impecable" el comunicado, y que ha sido objeto de críticas y de impugnaciones, Figuera fue tajante. “Puede haber candidaturas para desmoralizar y desdibujar el proceso, pero te puedo asegurar que las personas que carecen de honorabilidad no van a quedar” .

Acuerdos del cuarto ciclo de conversaciones entre la AN 2015 y el Gobierno Interino.



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FUENTE: Con información de Dinorah Figuera entrevista en MundoUr/Román Lozinski; EFE