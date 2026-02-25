Trinidad y Tobago apoya a EEUU frente a plan de Caricom de libre circulación de migrantes por el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

SAN JUAN .- Trinidad y Tobago dejó claro este martes que apoya a EEUU en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y descartó unirse a la libre circulación de migrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) que está en vigor desde octubre de 2025 y a la que pretenden adherirse más países.

"La migración ilegal es un problema", reafirmó la primera ministra Kamla Persad-Bissessar durante su intervención en la quincuagésima edición de la conferencia anual de Caricom, que se realiza en San Cristóbal y Nieves.

Al evento regional está prevista la participación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, este 26 de febrero.

Cooperación con EEUU

"Trinidad y Tobago seguirá cooperando con EEUU en beneficio de nuestros ciudadanos para expulsar las fuerzas desestabilizadoras y destructivas de nuestro país, de nuestra región y de nuestro hemisferio", declaró la mandataria trinitense. Y argumentó la posición de su gobierno.

"La acción militar del Ejército estadounidense en el Caribe provocó, ya saben lo que pasó en nuestro país, que nuestra tasa de homicidios disminuyera en un 42 %", añadió y detalló que se redujo en 257 la cantidad de homicidios en el país.

Persad-Bissessar se refirió entonces a la libre circulación de personas por el Caribe.

No a la libre migración por el Caribe

Dijo que Trinidad y Tobago está "plenamente" comprometido con la libre circulación total de ciudadanos caribeños en la región, pero está lidiando en la actualidad con "miles de ilegales" su territorio.

"Así que diré que no en este momento”, remarcó la primera ministra, pero aseguró que “estamos de acuerdo, en principio, con la libre circulación total".

La implementación de la libre circulación total de personas se ha puesto en la práctica entre Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas, desde el 1 de octubre de 2025, pero más países del Caricom buscan incorporarse.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Persad-Bissessar aseveró que en Trinidad y Tobago los contribuyentes pagan "las facturas de las decenas de miles de migrantes ilegales que han entrado" en sus fronteras y supone una "enorme presión" para los servicios sanitarios, gubernamentales y financieros.

"Sé que varios países insulares de la Caricom están avanzando en eso, pero en Trinidad, una vez más comento que la migración ilegal es un gran problema", sentenció.

Marco Rubio y la Comunidad

Marco Rubio sostendrá este miércoles un encuentro con los líderes de la Caricom, en San Cristóbal y Nieves, para tratar los retos estratégicos relacionados con la seguridad, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el tráfico ilícito, la economía, la resiliencia climática y el refuerzo de la cooperación política.

En este contexto, el secretario indicó que durante su visita reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de la Caricom.

Ayer, los líderes de los países caribeños abogaron por "tomar acción colectiva" para apoyar a Cuba, en medio de las presiones de EEUU y las sanciones petroleras, durante la conferencia anual.

