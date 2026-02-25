miércoles 25  de  febrero 2026
EL CARIBE

Trinidad y Tobago apoya a EEUU frente a plan de Caricom de libre circulación de migrantes por el Caribe

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar defendió la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y dijo que su país no se unirá a la implementación

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- Trinidad y Tobago dejó claro este martes que apoya a EEUU en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y descartó unirse a la libre circulación de migrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) que está en vigor desde octubre de 2025 y a la que pretenden adherirse más países.

"La migración ilegal es un problema", reafirmó la primera ministra Kamla Persad-Bissessar durante su intervención en la quincuagésima edición de la conferencia anual de Caricom, que se realiza en San Cristóbal y Nieves.

Lee además
Un hombre habla por su teléfono en la Terminal Internacional del Aeropuerto Internacional de Piarco en Puerto España el 31 de octubre de 2025.
Cooperación

Trinidad y Tobago autoriza a EEUU a utilizar sus aeropuertos en plena crisis entre Caracas y Washington
La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la Primera Ministra de Trinidad y Tobago desarrolla una agenda hostil contra el país
REPRESALIA

Venezuela corta suministro de gas natural a Trinidad y Tobago tras captura de buque petrolero sancionado

Al evento regional está prevista la participación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, este 26 de febrero.

Cooperación con EEUU

"Trinidad y Tobago seguirá cooperando con EEUU en beneficio de nuestros ciudadanos para expulsar las fuerzas desestabilizadoras y destructivas de nuestro país, de nuestra región y de nuestro hemisferio", declaró la mandataria trinitense. Y argumentó la posición de su gobierno.

"La acción militar del Ejército estadounidense en el Caribe provocó, ya saben lo que pasó en nuestro país, que nuestra tasa de homicidios disminuyera en un 42 %", añadió y detalló que se redujo en 257 la cantidad de homicidios en el país.

Persad-Bissessar se refirió entonces a la libre circulación de personas por el Caribe.

No a la libre migración por el Caribe

Dijo que Trinidad y Tobago está "plenamente" comprometido con la libre circulación total de ciudadanos caribeños en la región, pero está lidiando en la actualidad con "miles de ilegales" su territorio.

"Así que diré que no en este momento”, remarcó la primera ministra, pero aseguró que “estamos de acuerdo, en principio, con la libre circulación total".

La implementación de la libre circulación total de personas se ha puesto en la práctica entre Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas, desde el 1 de octubre de 2025, pero más países del Caricom buscan incorporarse.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Persad-Bissessar aseveró que en Trinidad y Tobago los contribuyentes pagan "las facturas de las decenas de miles de migrantes ilegales que han entrado" en sus fronteras y supone una "enorme presión" para los servicios sanitarios, gubernamentales y financieros.

"Sé que varios países insulares de la Caricom están avanzando en eso, pero en Trinidad, una vez más comento que la migración ilegal es un gran problema", sentenció.

Marco Rubio y la Comunidad

Marco Rubio sostendrá este miércoles un encuentro con los líderes de la Caricom, en San Cristóbal y Nieves, para tratar los retos estratégicos relacionados con la seguridad, la inmigración ilegal, el narcotráfico, el tráfico ilícito, la economía, la resiliencia climática y el refuerzo de la cooperación política.

En este contexto, el secretario indicó que durante su visita reafirmará el compromiso de Estados Unidos de colaborar con los Estados miembros de la Caricom.

Ayer, los líderes de los países caribeños abogaron por "tomar acción colectiva" para apoyar a Cuba, en medio de las presiones de EEUU y las sanciones petroleras, durante la conferencia anual.

FUENTE: Información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump propicia encuentro entre expreso político Enrique Márquez y su sobrina en el Capitolio

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
CASA BLANCA

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
INVESTIGACIÓN

Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas