lunes 27  de  octubre 2025
DUELO

Muere la cantante y actriz Floria Márquez durante concierto en Venezuela

Floria Márquez nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas. Su madre era pianista y su hermano Rudy Márquez, quien falleció el 9 de octubre de 2024, también fue cantante

La cantante venezolana Floria Márquez.

La cantante venezolana Floria Márquez.

Captura de pantalla/Instagram/@floriamarquezoficial
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante Floria Márquez, conocida como la Show-woman de Venezuela, falleció durante una presentación musical que ofrecía en la Casa Anauco de El Hatillo, estado Miranda. El suceso fue confirmado por su esposo, el músico Pedro López, a través de una publicación de Instagram.

De acuerdo con lo expuesto, la artista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante.

Lee además
Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, presenta su canción Ven Acá  video
MÚSICA

Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"
La cantante Yahaira Plasencia. video
MÚSICA

"Ex Machito": la declaración artística de Yahaira Plasencia, La Patrona de la Salsa

Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", escribió el músico el sábado 25 de octubre.

El domingo 26, se realizó una misa de cuerpo presente y posteriormente los restos de la intérprete fueron cremados. "Gracias por toda la solidaridad en este momento tan duro", manifestó López.

Trayectoria

Floria Márquez nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas, y provenía de un hogar donde la música era tradición. Su madre era pianista y su hermano Rudy Márquez, quien falleció el 9 de octubre de 2024, también fue cantante.

Fue en 1987 cuando la mujer decidió especializarse en el género del bolero.

“El 11 de febrero de ese año salía de una viudez y un grupo de amigas me llevó al restaurante El Parque a la hora de los aficionados. Me animaron a cantar. Yo lo hice y, cuando estaba por irme, se me acercaron los dueños del lugar, me mandaron una botella de champaña para que celebrara con mi grupo y me pidieron que me quedara cantando ahí”, dijo en una entrevista que ofreció en 2016 a la periodista venezolana Carmela Longoria.

La artista tomó clases con Félix Formental, iniciando formalmente su carrera artística.

Tuvo un contrato con Sony Music, y llegó compartió escenario con Oscar D’León y Armando Manzanero.

Temas
Te puede interesar

Cantante Palola lanza el sencillo "Sismo"

Demandan a Lizzo por canción que hace referencia a Sydney Sweeney

Natasha Araos se defiende de acusaciones por parte de Oscarcito

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina