Muere la cantante y actriz Floria Márquez durante concierto en Venezuela

MIAMI.- La cantante Floria Márquez, conocida como la Show-woman de Venezuela, falleció durante una presentación musical que ofrecía en la Casa Anauco de El Hatillo, estado Miranda. El suceso fue confirmado por su esposo, el músico Pedro López, a través de una publicación de Instagram.

De acuerdo con lo expuesto, la artista sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante.

MÚSICA "Ex Machito": la declaración artística de Yahaira Plasencia, La Patrona de la Salsa

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedrito López (@pedritolopezmusica)

Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", escribió el músico el sábado 25 de octubre.

El domingo 26, se realizó una misa de cuerpo presente y posteriormente los restos de la intérprete fueron cremados. "Gracias por toda la solidaridad en este momento tan duro", manifestó López.

Trayectoria

Floria Márquez nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas, y provenía de un hogar donde la música era tradición. Su madre era pianista y su hermano Rudy Márquez, quien falleció el 9 de octubre de 2024, también fue cantante.

Fue en 1987 cuando la mujer decidió especializarse en el género del bolero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elisa Figueredo (@elisa_figueredom)

“El 11 de febrero de ese año salía de una viudez y un grupo de amigas me llevó al restaurante El Parque a la hora de los aficionados. Me animaron a cantar. Yo lo hice y, cuando estaba por irme, se me acercaron los dueños del lugar, me mandaron una botella de champaña para que celebrara con mi grupo y me pidieron que me quedara cantando ahí”, dijo en una entrevista que ofreció en 2016 a la periodista venezolana Carmela Longoria.

La artista tomó clases con Félix Formental, iniciando formalmente su carrera artística.

Tuvo un contrato con Sony Music, y llegó compartió escenario con Oscar D’León y Armando Manzanero.