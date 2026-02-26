Tripulante de lancha muerto en ataque de guardacostas en Cuba quería prender "la chispa" contra la dictadura

MIAMI — Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", dijo este jueves un aliado político.

El régimen comunista en Cuba dijo el miércoles tras el ataque mortal que la lancha interceptada en aguas territoriales de la isla transportaba a personas "armadas" que pretendían realizar una "infiltración con fines terroristas".

El objetivo de Ortega Casanova "era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba", dijo por teléfono a la agencia de noticias AFP, Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

"Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar", de acuerdo con Beyra.

Diez personas viajaban en la lancha. Ortega Casanova, un camionero de 54 años según la prensa estadounidense, fue el único de los cuatro muertos identificado por el règimen de La Hana, que difundieron también el nombre de los seis heridos.

Quería la libertad de Cuba

Beyra, que conocía a Ortega Casanova desde hacía cuatro o cinco años, habló por última vez con él hace unos 10 días.

"En Florida varios grupos manifiestan abiertamente que están dispuestos, entrenando militarmente, a luchar por la libertad de su patria. Y Michel era de uno de esos grupos", afirmó.

Sobre la fecha para pasar a la acción, Beyra dijo que Ortega Casanova le había dicho "que podía ser en cualquier momento".

Beyra conoce asimismo a una persona de la lista de heridos, Leordan Enrique Cruz Gómez, con el que coincidió en un acto político en Miami hace un año.

Desde entonces mantuvo contacto con él a través de llamadas y mensajes, el último de ellos 10 días atrás.

Investigación

El miércoles el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial sobre lo ocurrido, al asegurar que "el gobierno cubano no es de fiar".

Las tensiones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Habla el dueño de la embarcación

El dueño del barco estadounidense involucrado en el incidente en Cuba que dejó cuatro muertos afirmó que se lo robaron en Florida, además de cuestionar la versión de La Habana sobre el operativo, según reportaron este jueves medios locales.

El hombre, quien nació en Cuba y no se identificó por privacidad, contó al influencer Eliecer Ávila de Miami que le sorprendió saber que su embarcación estuvo involucrada en el operativo del miércoles en la isla porque, aseveró, "un muchacho" que trabaja en su compañía robó el bote.

"Esto nos cogió totalmente de sorpresa porque al muchacho nosotros lo conocemos como una persona noble, callado, tranquilo", indicó en un audio que también difundió Univision.

"No conocemos todavía si el muchacho que se robó el bote está muerto, está vivo, eso está completamente en investigación, ahora no sabemos nada", añadió el hombre, quien describió el vehículo como un "barco pesquero doméstico" en lugar de una "lancha rápida".

El propietario es un hombre de 65 años que reportó el vehículo como robado desde un muelle de los Cayos de Florida una vez que las autoridades lo contactaron tras el incidente del miércoles, según reportes de Fox News y News Nation, que citaron fuentes de las agencias de seguridad.

Por ahora, no lo consideran sospechoso dentro de la investigación, aunque agentes del FBI se presentaron a una casa en la zona metropolitana de Miami para conversar con él, de acuerdo con filiales locales de Telemundo, NBC y ABC.

Cuestiona versión de Cuba

El cubano cuestionó la versión del Ministerio del Interior (Minint), que el miércoles reportó cuatro tripulantes muertos y seis heridos en un operativo porque el barco no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial cubana.

"El barco de lo que pasó allá en Cuba es un barco de la familia de nosotros, es un barco totalmente familiar, ni es una lancha rápida", sostuvo.

"Es un barquito de pesca. ¿Aquello para qué decirte? Eso es jugar pelota con un balón y tú bateando con una tabla. Eso es un abuso, lo que hicieron", agregó.

La búsqueda de la embarcación de matrícula FL7726SH arroja en los registros públicos de Florida que es un barco de 1981, con una longitud de 24 pies o 7,31 metros.

El incidente provocó un nuevo choque entre Washington y Cuba, donde el gobernante designado del castrismo Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que su país se defenderá de "cualquier agresión terrorista", mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, avisó el miércoles que su país responderá en consecuencia.

Rubio y legisladores de Florida han pedido una verificación independiente de lo ocurrido en Cuba.

Por ejemplo, Roberto Azcorra Consuegra, a quien el régimen de Cuba incluyó entre los seis heridos del operativo, aseguró que está en Estados Unidos y que no participó en ese hecho.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y EFE