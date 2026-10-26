Triunfo de Lula genera turbulencia en los mercados, temen descontrol de gastos en su cuarto mandato

El índice bursátil BOVESPA se muestra en un tablero electrónico en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3) en Sao Paulo, Brasil, el 26 de octubre de 2026.

BRASILIA — La controversial reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hizo temblar este lunes los mercados, que contaban con la victoria de su adversario conservador y ahora temen que el mandatario gobierne sin disciplina fiscal en su cuarto mandato.

La Bolsa de São Paulo, que apostaba a un triunfo de Flávio Bolsonaro tras su buen desempeño en primera vuelta, se desplomó casi 17% al abrir este lunes.

BRASIL Lula gana por estrecho margen en Brasil: irregularidades y dudas rodean el resultado electoral

La fuerte caída del índice de referencia Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, algo que no ocurría desde la inestabilidad causada por la pandemia en 2020.

Contra todo pronóstico y a punto de cumplir 81 años, Lula remontó en el balotaje y se impuso por casi 52% a 48% en medio de señalamientos de irregularidades y presunto fraude.

"Nadie tenía en el radar" este resultado, dijo Leandro Gabiati, de la consultora política Dominium, en Brasilia.

Esto "sorprende mucho a los actores económicos que ya contaban con un gobierno Flávio, con una transición política a partir de hoy", agrega.

Además del desplome bursátil, el precio del dólar se disparó un 12% en la apertura de los mercados, hasta alcanzar los 5,60 reales.

En un contexto de deterioro fiscal, el hijo del expresidente derechista Jair Bolsonaro defendía un "tijeretazo" al gasto público, aunque sin detallar a qué sectores impactaría. Además, él mismo hizo promesas de inversión en políticas sociales.

El problema fiscal

El Estado brasileño gasta más de lo que recauda, la deuda pública supera el 80% del PIB y el Banco Central mantiene una de las tasas de interés más altas del mundo para contener la inflación.

Y la desaceleración económica en el horizonte aumenta los desafíos.

En la recta final de su campaña, Lula desplegó medidas costosas como un aumento del valor de las transferencias del programa para las clases populares Bolsa Familia, el perdón de deudas para microemprendedores y otros beneficios.

"Lula hizo varias promesas de gastos, y eso hay que pasarlo a precios", afirma André Perfeito, economista jefe de la financiera Garantía Capital.

"Una reforma fiscal sólida es el precio que Lula 4.0 debe pagar para recuperar la confianza del mercado", opina el analista Mariano Machado, de la firma de análisis de riesgos Verisk Maplecroft.

Pasada una primera fase de "volatilidad", en los mercados "un plan creíble para contener el gasto marcará el tono para 2027 y los años posteriores", agrega.

También habrá que "esperar la transición para saber qué figuras políticas van a integrar el gobierno, si habrá alianza con el centro" en cargos estratégicos y "quién será el ministro de Economía", apunta Gabiati.

Congreso conservador

La sólida victoria de la derecha en la primera vuelta, en la que los brasileños renovaron parte del Congreso y aumentaron la bancada conservadora, puede afectar la gobernabilidad de Lula.

Pero también puede actuar como un freno al descontrol, apuntan analistas.

"El giro a la derecha en el Congreso se mantiene incluso tras la victoria de Lula, lo que debería limitar la capacidad del gobierno para aplicar una agenda fiscal significativamente más laxa", sostienen los analistas de Deutsche Bank.

El ruido en los mercados no sólo proviene de las posibles políticas aplicadas por el izquierdista.

Anulación de las elecciones

Otro punto crucial será "la rapidez con la que Bolsonaro acepte los resultados", alertó Chris Turner, analista de ING.

El dirigente conservador dijo que pediría la anulación de las elecciones, después de que la justicia ordenara extender por dos horas el horario de votación debido a problemas con el transporte público en varias ciudades y a intensas lluvias que afectaron algunas regiones, una medida sin precedentes ordenada por el exabogado de Lula a quien nombró magistrado del Supremo en su gobierno.

El juez que ordenó prolongar la jornada de votación en Brasil fue Cristiano Zanin Martins, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y exabogado de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Una vez que se asimilen la prima electoral inmediata (el impacto en los valores de mercado, ndlr) y la impugnación del resultado por parte de Bolsonaro, la gran incógnita para los activos brasileños será si Lula puede aprovechar esa restricción del Congreso para establecer una trayectoria fiscal creíble", afirmaron los analistas de Deutsche Bank.

FUENTE: Con informacion de AFP