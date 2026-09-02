miércoles 2  de  septiembre 2026
INVERSIóN

Chevron acuerda duplicar su producción de petróleo en Venezuela

Chevron espera "invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026"

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.

Logo de Chevron, una de las petroleras más grades de EEUU.

RONALDO SCHEMIDT /AFP
Por Leonardo Morales

La petrolera estadounidense Chevron anunció el miércoles convenios que le permiten duplicar su producción en Venezuela en los próximos 5 años e invertir más de 7.000 millones de dólares.

El informe sale a la luz justo cuando el secretario de Energía de Estados Unidos sella en Caracas un acuerdo que le cede un quinto de sus reservas de crudo.

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Los acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado.

Gracias a ello, será posible "invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026".

Chevron cuenta posee tres empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En virtud de los acuerdos, una de ellas, Petroindependencia, donde tiene una participación del 49%, explotará otros dos campos petrolíferos, Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

Estos dos yacimientos "fortalecen aún más la creciente cartera de Chevron en Venezuela", destacó en su comunicado la petrolera, que continuó sus operaciones en Venezuela bajo el narcorégimen de Nicolás Maduro, capturado en Caracas en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El secretario de Energía, Chris Wright, cierra este miércoles en Caracas un acuerdo que cede a Washington la explotación de 65.000 millones de barriles de crudo, equivalente a una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

"Hay cambios importantes y mayor seguridad económica"

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, refirió que la decisión de su empresa de realizar estas inversiones responde a un clima de mayor confianza.

"Ha habido cambios importantes en lo que atañe a la resolución de disputas y mayor seguridad económica y de los términos de los contratos (...) que nos dan un grado mayor de seguridad para realizar estas inversiones que hace un año", declaró Wirth a la cadena CNBC.

Ante la pregunta de si las nuevas inversiones en Venezuela contribuirán a bajar el precio de los combustibles, Wirth señaló que ese sería un efecto a "largo plazo" y dijo que hay otros elementos que inciden en el precio de la gasolina.

Venezuela tiene las mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sistema económico socialista y corrupción.

Desde la operación que permitió la captura del narcodictador Maduro en enero, el gobierno de Estados Unidos se ha concentrado en reactivar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos, dentro de un mercado energético bajo presión en los últimos seis meses por la guerra de Irán.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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