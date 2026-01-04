Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.

PALM BEACH.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a la vicepresidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez , quien asumirá conforme a la legalidad venezolana las funciones presidenciales, que "pagará un precio más alto" que el dictador Nicolás Maduro, en el caso de que no haga "lo correcto".

"Si no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro" , afirmó Trump en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, un día después de la captura de Maduro y su esposa.

El mandatario republicano puntualizó que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez a la intervención militar estadounidense para la captura de Maduro.

Asimismo, Trump expresó que la reconstrucción no es algo malo en el caso de Venezuela. "El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre, lo mires por donde lo mires", dijo.

Argumentó: "Reconstrucción, cambio de régimen, como quieras llamarlo. Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor".

Intervención en otros países

El inquilino de la Casa Blanca defendió que Estados Unidos debe mantener el control sobre el hemisferio occidental, pero en el caso de la captura de Maduro apuntó que no se debe meramente a motivos geográficos. "No es el hemisferio. Es el país. Son países individuales", señaló.

Trump indicó que puede que esta no sea la última intervención estadounidense en otros países y ha mencionado expresamente a la Groenlandia danesa. "Nosotros necesitamos Groenlandia. Absolutamente",señaló y expuso que está "rodeada por barcos rusos y chinos".

Emplazó a otros a decidir lo que implica para Groenlandia la incursión en Venezuela. "Van a tener que verlo por sí mismos. Yo de verdad que no lo sé (...). Entonces (el sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa", resaltó.

FUENTE: Con información de Europa Press