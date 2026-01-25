Reportan que el régimen chavista excarcela a otros 80 presos políticos tras acuerdos con EEUU

El abogado Kennedy Tejeda, activista del Foro Penal, fue excarcelado por el régimen chavista este 25 de enero. Tejeda estuvo arbitrariamente desde el 2 de agosto de 2024

CARACAS.- El régimen chavista excarceló a, al menos, 80 presos políticos este domingo 25 de enero, según señaló el Foro Penal. Así lo informó Alfredo Romero, director de la ONG, quien indicó a través de las redes sociales que verifican el número y que "probablemente" se producirán más excarcelaciones.

La jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, dijo el viernes que el saldo era de 626 excarcelados, sin embargo aún no publican la lista para certificar esta información. Hasta el sábado, la oposición democrática constató sólo 173 presos fuera de prisión, desde el 8 de enero cuando se anunciaron liberaciones tras acuerdos con los Estados Unidos, y advirtió que quedaban más de 939 recluidos en los centros de detención.

"La prudencia impone no anunciar nombres de excarcelados hasta que no estén completamente confirmados y hasta que sus familias no lo autorice", indicó Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.

Dentro de los presos excarcelados este domingo está el abogado Kennedy Tejeda, activista del Foro Penal. Tejeda estuvo arbitrariamente detenido en la cárcel de Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. De 26 años, fue aprehendido en un comando de la Guardia Nacional (GN) en el estado Carabobo cuando buscaba defender a detenidos por protestar tras las elecciones presidenciales.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó de la excarcelación de Juan Francisco Alvarado, estudiante de periodismo, quien había sido condenado a 15 años de cárcel tras hacer una denuncia sobre servicios públicos. La Corte de Apelaciones anuló el sábado la sentencia en su contra.

"Después de 10 meses y 5 días detenido injustamente, Juan Francisco Alvarado fue excarcelado la mañana de este 25 de enero. Estaba preso en el comando de la GNB del Cepella, en Guanare (estado Portuguesa). Su sentencia había sido anulada esta misma semana y se ordenó un nuevo juicio", señaló el Sindicato.

Otros presos excarcelados

Se conoció que dentro de los presos políticos excarcelados este domingo está Ramón Bejarano, dirigente de Vente Venezuela en el estado Bolívar, quien estuvo más de un año detenido.

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) informó que están fuera de prisión los dirigentes Carlos Molina y Jesús "Chichi" Perozo. "Ningún venezolano debe ser perseguido por sus ideas. Seguiremos exigiendo con firmeza la libertad plena para todos los presos políticos. La paz verdadera solo es posible sin persecución", dijo la organización.

El periodista David Murolo difundió un video de la excarcelación del joven Kevin Orozco, de 21 años, detenido desde el 30 de julio de 2024. La madre de Orozco, Yarelys Salas, falleció esta semana de un infarto y había participado en las vigilias por la liberación de los presos políticos. Orozco fue recibido por su abuela.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Sindicato de Trabajadores de la Prensa/David Murolo