Trump asegura que la vicepresidenta del régimen dijo estar dispuesta a cooperar con EEUU: "No tiene otra opción"

PALM BEACH — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro, afirmó el sábado el presidente Donald Trump .

"Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione", declaró el presidente estadounidense sobre lo que viene para Venezuela tras la detención de Maduro, en una rueda de prensa.

DECLARACIONES Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

Fuerzas estadounidenses capturaron este sábado al depuesto gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país en medio de intensos bombardeos, anunció Trump, quien dijo que Estados Unidos "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica".

Tras la captura de Maduro, Trump dijo durante la conferencia que la vicepresidente Delcy Rodríguez, quien estaba fuera del país cuando ocurrió el bombardeo, está dispuesta a colaborar con el Gobierno de Estados Unidos porque “no tenía otra opción”.

De acuerdo con algunas fuentes, Rodríguez se encuentra en Rusia y, tan pronto supo de la captura de Maduro, pidió una "prueba de vida" del defenestrado dictador y su esposa Cilia Flores.

"Transición segura y adecuada"

El presidente Trump aseguró que su país está capacitado para guiar a Venezuela a través de una "transición segura, adecuada y juiciosa" y avisó a lo que queda del régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro, comenzando por los ministros de Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que su país está listo "para lanzar un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario".

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en rueda de prensa, y detalló que el proceso será liderado por los jefes de la diplomacia y del Pentágono "en colaboración" con la oposición venezolana.

Trump no ha querido precisar si esta "transición" que planea contempla el despliegue de tropas en suelo venezolano. "A nosotros no nos da miedo desplegar tropas. Anoche desplegamos tropas", indicó el mandatario norteamericano. "Es algo que no nos da miedo. Sea como fuere, nos aseguraremos de que este país sea gobernado correctamente", indicó.

"Vamos a tener a un grupo de personas que lo administren hasta que pueda volver a funcionar, generar mucho dinero para la gente y brindar a los venezolanos una excelente forma de vida", indicó antes de asegurar que conoce "a gente fantástica, incluyendo a gente del Ejército".

Delcy Rodríguez asegura que el presidente es Nicolás Maduro

Por su parte, la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos su liberación.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país.

En un Consejo de Defensa de la Nación, que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, Rodríguez reiteró su pedido "de exigir la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro".

Aunque se decía que Rodríquez había huido a Rusia, apareció junto al tren ministerial dando las declaraciones en cadena nacional.

FUENTE: Con informaciòn de AFP