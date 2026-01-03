Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta que haya en el país un sustituto aceptable del dictador Nicolás Maduro, capturado esta madrugada junto a su mujer en una operación selectiva realizada por el fuerzas militares estadounidenses en Caracas y varios puntos importantes del país.

DECLARACIONES Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", indicó el presidente de EEUU en rueda de prensa.

Trump describió un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Tras recordar que Maduro está ahora mismo imputado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, Trump confirmó que él y su mujer Cilia Flores, también detenida, serán trasladados a Nueva York desde el 'USS Iwo Jima' donde ambos se encuentran "para enfrentarse a todo el poder de la justicia estadounidense".

Durante su rueda de prensa, Trump aseguró que los militares venezolanos sabían que la intervención iba a ocurrir. "Estaban listos. Estaban en una posición de listos muy rápidamente fueron incapacitados. Si ustedes hubieran visto lo que yo vi anoche. Es seguro que hubieran estado impresionados. Yo no sé si ustedes van a poder verlo pero fue increíble por ello ni un solo soldado estadounidense fue dado de baja. Tuvimos muchos helicópteros. Muchas personas involucradas en esa lucha. Ni un solo equipo militar de los Estados Unidos fue destruido".

Explicó que Maduro intentó huir a través de un bunker de acero, pero la velocidad de la acción de los militares de EEUU fue tan audaz que no le dejó tiempo.

Aseguró que EEUU va a administrar el país hasta el momento que se pueda tener una transición segura, apropiada y legal. “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en los Estados Unidos y desean regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de que alguien esté en Venezuela sin mantener el mejor interés del pueblo venezolano. Estamos allí ahora y vamos a quedarnos hasta que pueda llevarse a cabo una transición apropiada. Vamos a permanecer allí y, especialmente, vamos a administrar el país hasta que sea posible realizar una transición adecuada.”

Esa transición será liderara por "un equipo" el que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Preguntado sobre si había hablado con la líder opositora, María Corina Machado, Trump contestó que la líder opositora venezolana María Corina Machado no cuenta con el "respaldo" ni el "respeto" necesarios para liderar Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Señaló que, si bien no ha tenido contacto directo con Machado desde el derrocamiento de Maduro, las dinámicas políticas en Venezuela son intrincadas. Aseguró que sería "difícil" para Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, obtener la legitimidad indispensable para gobernar en un entorno de profunda polarización y descontento social.

Trump afirmó que “como todo el mundo sabe, la industria petrolera en Venezuela ha sido un desastre durante mucho tiempo”. Según sus declaraciones, empresas de los Estados Unidos y de otros países “están listas para invertir millones de dólares, reparar la infraestructura destruida y reactivar la generación de ingresos para el país”.

Sostuvo además que se prepararon para “una segunda fase, mucho más amplia”, aunque señaló que la primera operación “fue tan exitosa” que probablemente no será necesaria una nueva intervención. Indicó que existe “una asociación entre Venezuela y los Estados Unidos” que, a su juicio, permitirá “enriquecer al pueblo venezolano, garantizar su independencia y seguridad, y aliviar el sufrimiento de los venezolanos que han emigrado a Estados Unidos”.

Narcotráfico y bandas criminales

El presidente Trump afirmó que Maduro “fue líder de una organización de narcotráfico responsable de introducir cantidades masivas y mortales de drogas en los Estados Unidos”. Señaló que dirigió personalmente el llamado Cartel de los Soles, al que atribuyó haber “inundado al país con veneno” y causar la muerte de “miles de estadounidenses”. Añadió que tanto Maduro como su esposa “enfrentarán el peso total de la justicia estadounidense en territorio estadounidense”.

Indicó que ambos se encuentran actualmente a bordo de un buque rumbo a Nueva York, aunque aún se evalúa si el proceso judicial se llevará a cabo allí o en Miami. “Tenemos las pruebas y serán presentadas ante un tribunal”, afirmó, calificando el expediente como “horrible”. Sostuvo que estas actividades se habrían permitido “durante años” y que el acusado “mantuvo una confrontación constante contra los Estados Unidos, amenazando no solo a nuestro pueblo, sino la estabilidad del país”.

El vocero también aseguró que grupos criminales vinculados al detenido “aterrorizaron comunidades estadounidenses”, mencionando incidentes en Colorado y otros estados, donde —según dijo— cometieron actos de extrema violencia. Agradeció a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional por su actuación en Washington D. C., ciudad que describió como “totalmente segura” tras haber sido “una de las más peligrosas del mundo”.

En relación con otras ciudades, afirmó que en Memphis, Tennessee, “el crimen ha bajado 77%” desde el inicio de las operaciones federales, y que en zonas de Luisiana “se han logrado reducciones significativas” en pocas semanas. También mencionó intervenciones en Chicago y Los Ángeles, asegurando que la cooperación con autoridades locales permitió evitar situaciones de violencia mayor.

Finalmente, sostuvo que los grupos enviados Maduro “mataron, violaron y torturaron a mujeres y niños estadounidenses” en distintas ciudades, y afirmó que, tras su captura, “Maduro jamás podrá volver a amenazar a un ciudadano estadounidense ni a ninguna persona en Venezuela”. Mencionó además casos de víctimas estadounidenses, entre ellas una mujer identificada como Joselyn, cuyo caso calificó como “uno de los más terribles”.