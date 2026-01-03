sábado 3  de  enero 2026
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

Por décadas, Cuba ha dependido de Caracas para recibir petróleo por lo que se encargaba de la seguridad del gobernante y de parte de la infraestructura del régimen

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump dijo el sábado que muchos cubanos murieron cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela y capturaron al narcodictador Nicolás Maduro.

Por décadas, Cuba ha dependido de Caracas para recibir petróleo por lo que se encargaba de la seguridad del gobernante y de parte de la infraestructura del régimen.

En una entrevista con The New York Post, que concedió después de la rueda de prensa en la que habló sobre la operación militar, Trump dijo: "Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?"

Y añadió: "Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión".

El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el número de muertos.

¿Cuba es el próximo objetivo?

"Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. De ahí obtenían su dinero, y protegían a Venezuela, pero eso no les salió muy bien en este caso", añadió Trump al Post.

Antes del ataque durante la madrugada del sábado, y mientras Washington acumulaba fuerzas en el Caribe, medios estadounidenses habían reportado que Maduro dependía de asesores y guardaespaldas cubanos.

Ni Venezuela ni Estados Unidos han divulgado un balance de víctimas del ataque.

El presidente Trump informó que no hubo estadounidenses muertos.

En la conferencia de prensa con Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó una advertencia a Cuba.

"Si yo viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado al menos un poco", dijo Rubio.

Pero Trump dijo al Post que no estaba considerando una acción militar contra Cuba, que atraviesa su propia crisis económica.

"No, Cuba va a caer por su propia voluntad. A Cuba le está yendo muy mal", añadió el jefe de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de AFP.

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo

Trump y la Torre de Babel

Exitosa operación militar de EEUU marca el colapso del régimen de Maduro

