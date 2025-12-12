Mike Lindell, defensor de Trump, anuncia su campaña para gobernador en Minnesota

El presidente ejecutivo de la firma MyPilow, Mike Lindell, uno de los más firmes defensores del presidente Donald J. Trump.

El director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell , quien desde hace mucho tiempo apoya al presidente Donald Trump y difundió teorías conspirativas desmentidas sobre las elecciones presidenciales de 2020, anunció el jueves que se postulará para gobernador de Minnesota el próximo año.

"Quienes me conocen saben que estoy a la altura", declaró Lindell durante un discurso pronunciado en su plataforma homónima el jueves.

MIGRACIÓN EEUU informa que unos 2.5 millones de inmigrantes han abandonado el país en 2025

Lindell lleva semanas insinuando que podría sumarse pronto a la contienda, declarando al Minnesota Star Tribune la semana pasada, al presentar la documentación de campaña, que tomaría una decisión final el jueves.

En los últimos años, Lindell ha sido uno de los defensores más firmes junto a Trump de la falta de transparencia y las graves irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales de 2020.

Tim Walz bajo investigación federal por escándalo de fraude masivo

Lindell se une a una concurrida contienda por la nominación republicana a la gobernación de Minnesota. La presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Lisa Demuth; el abogado de Minneapolis, Chris Madel; la representante estatal republicana, Kristin Robbins; y Scott Jensen, candidato republicano para 2022, ya han lanzado campañas.

Todos compiten por la oportunidad de enfrentarse al gobernador Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia el año pasado, quien busca un tercer mandato como gobernador y que ahora se enfrenta a una investigación del FBI tras el escándalo por el desfalco de unos 1.000 millones de dólares del programa para nutrición de niños de familias de bajos ingresos en Minnesota, ligado también al presunto protagonismo de refugiados somalíes que entraron al país bajo el gobierno de Barack Hussein Obama y Joe Biden.

Walz y sus aliados comenzaron a atacar a Lindell días antes de que lanzara oficialmente su campaña.

Horas después de que se conociera la decisión de Lindell de presentar la documentación de campaña la semana pasada, la campaña de Walz lanzó una campaña de recaudación de fondos por correo electrónico que incluía un intercambio con la derrotada por Trump y exvicepresidenta de Biden, Kamala Harris.

FUENTE: Con información de AFP.