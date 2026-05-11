lunes 11  de  mayo 2026
JUICIO

Sospechoso de intentar asesinar a Trump en gala de prensa se declara no culpable

Cole Allen, de 31 años, presentó la declaración de no culpabilidad durante una comparecencia este lunes en un tribunal federal de distrito en la capital estadounidense, según The Hill y otros medios

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton

El atacante Cole Tomas Allen, quien intentara asesinar al presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete el sábado 25 de abril durante la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton

@REALDONALDTRUMP / TRUTH SOCIAL / AFP

WASHINGTON.-El hombre de California acusado de haber intentado asesinar al presidente Donald Trump durante una cena de gala de la prensa en Washington el mes pasado se declaró no culpable, según varios medios estadounidenses.

Cole Allen, de 31 años, presentó la declaración de no culpabilidad durante una comparecencia este lunes en un tribunal federal de distrito en la capital estadounidense, según The Hill y otros medios.

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Enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.

Allen está acusado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones a través de las fronteras estatales con la intención de cometer un delito grave, usar un arma de fuego durante un delito violento y agredir a un agente federal.

Según los fiscales, este ingeniero con alta formación académica viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.

Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Trump, de 79 años, en menos de dos años.

El presidente republicano ya había sido objeto de un primer atentado en julio de 2024 durante un mitin de campaña, en el que resultó herido en una oreja, y luego unos meses más tarde en su campo de golf en Florida.

La próxima vista de esta causa está prevista para el 29 de junio, según varios medios.

FUENTE: Con información de AFP

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