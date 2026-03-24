martes 24  de  marzo 2026
PETRÓLEO

Chevron afirma que hay incertidumbre legal en Venezuela pese a progresos, pide más cambios

La petrolera estadounidense advirtió esfuerzos insuficientes para fomentar inversión, durante la conferencia CERAWeek by S&P Global que se celebra en Houston

Chevron opera con Petróleos de Venezuela.&nbsp;

Chevron opera con Petróleos de Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON.- Aun cuando reconoció “progresos”, Chevron, empresa petrolera de EEUU que lleva varios años operando en Venezuela, afirmó que el país no atraerá grandes inversiones por concepto de la producción del crudo debido a la incertidumbre legal que existe en la Ley de Hidrocarburos.

“Hay más cosas por hacer”, afirmó el director ejecutivo de la petrolera, Mike Wirth, al referirse a las condiciones legales que han dado apertura a las empresas extranjeras para alcanzar las metas propuestas, durante su intervención en la conferencia CERAWeek by S&P Global que reúne en Houston a los más destacados expertos hasta el 27 de marzo.

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En el influyente foro energético está prevista la intervención de la líder y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien encabezará la sesión plenaria especial y expondrá una propuesta para convertir a Venezuela en un aliado estratégico del hemisferio occidental, se informó.

La industria petrolera al mando de la estatal PDVSA ha sido centro de atención en EEUU y otros países, tras la captura del depuesto Nicolás Maduro, para la estabilización del país que ha estado sumido por años en una persistente crisis tras la paralización de la producción.

Incertidumbre para petroleras

Esto impulsó la visita del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, al país en febrero pasado, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, para afianzar la nueva alianza energética entre el gobierno de Trump y Caracas, además anunció una inversión de más de 100 millones de dólares para Chevron.

Wirth explicó en su intervención que la reforma de la ley en enero pasado fue relativamente amplia pero que requieren cambios específicos en el arbitraje internacional.

"En un extremo del espectro tenemos inversiones que parecen atractivas, en el otro extremo hay inversiones que probablemente no lo serían, por lo que todavía existe cierta discreción y ambigüedad o incertidumbre en la ley que creo que se puede aclarar", dijo.

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Deudas de Venezuela

Uno de los puntos que quedaron pendientes por parte de la Asamblea Nacional fue establecer lo relacionado con la tributación de petróleo, a través de una reglamentación, pero no lo ha hecho aún a pesar de que es un aspecto demandado por las petroleras para asegurar sus operaciones y la inversión.

Chevron es el socio petrolero más importante de PDVSA que operó en plena crisis a través de licencias, y produce unos 250,000 barriles diarios en la actualidad, lo cual suma la cuarta parte de la producción total de crudo del país.

Este martes se informó que la petrolera venezolana PDVSA le adeudaba a ENI 3,300 millones de dólares hasta finales del año pasado, según su informe anual.

La cifra incluye unos 1,000 millones de dólares en intereses acumulados.

FUENTE: Con información Monitoreamos, red Instagram evtvmiami, agencias

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