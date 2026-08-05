miércoles 5  de  agosto 2026
SUCESOS

Hospitalizan a Perez Hilton luego de autolesionarse en transmisión de redes sociales

Agentes del MDSCO contaron con el apoyo del Departamento de Bomberos de Miami-Dade para trasladar a Hilton a un hospital donde recibió atención médica

El bloguero Pérez Hilton.&nbsp;

El bloguero Pérez Hilton. 

Captura de pantalla/Youtube/ABC7
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El bloguero Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado luego de que durante una transmisión por TikTok se autolesionara hasta sangrar. El hombre de 48 años fue sacado de su hogar en Florida por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSCO).

Según informaron las autoridades, los agentes acudieron al lugar el martes 4 de agosto por la noche, tras recibir múltiples llamadas de personas que habían visto el live.

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Traslado y atención

Al llegar al lugar, los agentes constataron que Pérez Hilton se encontraba solo en la vivienda al momento de la grabación.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, dijo el portavoz de la MDCSO en un comunicado enviado a la revista People.

“A menos que exista una amenaza inmediata para los demás, ralentizar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un suicidio a manos de la policía y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y el público”, añade el comunicado.

Los agentes contaron con el apoyo del Departamento de Bomberos de Miami-Dade para trasladar a Hilton a un hospital donde recibió atención médica.

La revista People informó que la Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales de la salud mental también estuvieron presentes para apoyar a sus familiares con recursos.

En marzo, Pérez Hilton fue hospitalizado en Las Vegas debido a una sepsis. Posteriormente, en abril, informó que fue hospitalizado nuevamente por una trombosis venosa profunda en la pierna derecha, lo que lo llevó a someterse a una trombectomía para extirpar un coágulo de sangre.

En redes sociales se ha viralizado extractos del momento en el que el hombre se autolesiona.

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