jueves 18  de  junio 2026
CAMINO A LA DEMOCRÁCIA

Eurocámara pide suspender el diálogo de la UE y Cuba

Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos y los liberales de Renovar Europa condenaron "la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano"

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Parlamento Europeo pidió que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el régimen de la isla no da "pasos concretos y significativos" hacia una transición democrática y libera de forma "inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos".

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que "condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano".

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En particular, denuncia "la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos".

La Eurocámara expresó también su "máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables".

El texto pide sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, e incide en que, para Cuba, "la única forma de salir del sufrimiento, la pobreza y el aislamiento será un cambio profundo económico y político que lleve sin retrasos a una transición democrática".

Populares, conservadores y liberales rechazaron la petición de socialdemócratas y Verdes de subrayar que "la crisis actual" que se vive en la isla "es el resultado de una combinación de factores internos y externos" como "el impacto cada vez más negativo del embargo estadounidense". Olvidando así que la isla ha sido gobernada por una dictadura por más de 60 años que ha impedido que la nación cubana se desarrolle en favor de sus habitantes, por encima de los intereses políticos de quienes la gobiernan. Olvidando que Cuba vive bajo una represión constante que le impide a sus ciudadanos elegir sus destinos, ya que cualquier voz disidente es oprimida, encarcelada u obligada al exilio.

En una de las enmiendas, el grupo quería subrayar que el Gobierno cubano es "un régimen que ha tiranizado la isla de Cuba durante más de seis decenios y es el único culpable de la grave situación material del pueblo cubano".

Presentó también una segunda enmienda reclamando la suspensión inmediata del diálogo que la UE mantiene con Cuba, sin vincularlo a que se avance o no hacia la transición democrática en la isla

FUENTE: Con información de EFE

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