TSJ designa a magistrada aliada al régimen como nueva presidenta

Rodríguez reemplazará a Gladys Gutiérrez. "Todas y todos, juntos, vamos a lograr grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar de la historia del país", expresó la nueva presidenta del TSJ tras su juramentación.

En la página del Tribunal se indica que la magistrada Caryslia Rodríguez Rodríguez se graduó de abogada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993 y ha hecho estudios en Control Contencioso Administrativo de las Conductas del Poder Público y derecho penal militar.

Como primer vicepresidente del TSJ fue ratificado el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez. Por su parte, la magistrada Tania D ’Amelio, que fue rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue electa primera vicepresidenta del máximo tribunal.

Sentencia contra primarias

El exfiscal Zair Mundaray rechazó la designación de Caryslia Rodríguez Rodríguez como presidenta del TSJ.

"El movimiento no deja dudas sobre la postura de la dictadura en torno al escenario electoral. Designa como presidenta del TSJ a quien viene presidiendo la Sala Electoral, responsable de la sentencia contra las primarias. El primer Vicepresidente fue militante del movimiento V República, está en el TSJ desde 2014 y es hermano de Walter Gavidia, ex esposo de Cilia Flores. De segunda Vicepresidenta, Tania D'Amelio, ex rectora del CNE y ex diputada del chavismo", puntualizó el exfiscal Zair Mundaray.

En 2021, la nueva presidenta del tribunal fue alcaldesa encargada de Caracas con el respaldo del partido de Maduro: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) indicó que el nombramiento de Rodríguez ratifica que el máximo tribunal está al servicio de Maduro.

"La responsable de la ridícula sentencia contra las primarias, una militante del PSUV sin los requisitos mínimos para ser magistrada, es la nueva Presidenta del TSJ. Una prueba más de que el Poder Judicial en Venezuela no es más que el bufete de Miraflores y responde a las directrices del régimen. Una nueva muestra del nulo compromiso de la dictadura para cumplir con las garantías electorales que contiene el Acuerdo de Barbados".

FUENTE: TSJ