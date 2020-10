UE descarta enviar misión electoral a Venezuela tras inusual pedido

Ante esta situación, el grupo llamado opositor Alianza Democrática que sí participará en las elecciones convocadas por el régimen, pidió a la UE que envíe al grupo de expertos que observa las elecciones generales del domingo en Bolivia.

Una fuente de la UE confirmó a AFP que el bloque recibió una carta con el pedido firmada por el legislador venezolano José Gregorio Correa. Cabe recordar que dentro de la oposición venezolana ha habido una división de sectores políticos sin ninguna posibilidad electoral que han sido acusados de hacerle el juego al régimen de Maduro. Algunos de los que insisten que sí participarán habían sido expulsadas de las filas de sus partidos políticos, debido a señalamientos de haber recibido dinero del régimen para estar en contra de las propuestas del presidente interino Juan Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 50 países de todo el mundo.

De acuerdo con esa fuente diplomática, "la política de la UE sobre Venezuela no ha cambiado: las condiciones no están dadas para que ocurra un proceso electoral libre, justo y democrático, y sin esas condiciones "la UE no puede considerar el envío de una misión de observación electoral".

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegó a enviar a Caracas a dos diplomáticos para sondear la posibilidad de que todas las partes acuerden un aplazamiento de cinco a seis meses en las elecciones legislativas de diciembre, como condición para que la UE envíe una misión.

Ante la negativa del régimen en postergar esos comicios legislativos, la UE se mantuvo firme en la decisión no desplegar un equipo en Caracas.