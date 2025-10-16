jueves 16  de  octubre 2025
LA BOLSA

Precio del barril de petróleo estadounidense cierra a 57,46 dólares

Desde los 74 dólares que se cotizaba en noviembre cuando el presidente Donald J. Trump ganó las elecciones generales, hoy el crudo estadounidense cierra por debajo de los 58 dólares el barril

Una mujer echa combustible a su auto. Los precios de la gasolina siguen en ascenso nuevamente.&nbsp;

Una mujer echa combustible a su auto. Los precios de la gasolina siguen en ascenso nuevamente. 

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo, que ya estaban en números rojos, volvieron a caer este jueves tras una llamada entre el presidente Donald J. Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que se lograron "grandes progresos", según el presidente estadounidense.

El precio del barril de crudo estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en noviembre, cayó 1,39%, y cerró en los 57,46 dólares.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Por su parte, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre retrocedió 1,37%, hasta los 61,06 dólares.

El mercado sigue de cerca la posibilidad de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, declaró John Kilduff, de Again Capital.

Trump anunció el jueves que se reunirá con Putin en Budapest, capital de Hungría, sin especificar una fecha, tras una conversación telefónica en la que aseguró que se habían logrado "grandes progresos".

El Kremlin, por su parte, afirmó que el diálogo fue "extremadamente franco y lleno de confianza".

Trump lleva semanas presionando a sus aliados para que dejen de importar petróleo ruso.

El regreso de Moscú al mercado es casi seguro que reducirá aún más los precios. Rusia es el tercer exportador de crudo.

Según Kilduff, el informe de inventarios de petróleo de Estados Unidos, publicado también este jueves, contribuye igualmente a reducir los precios.

Las reservas aumentaron inesperadamente la semana pasada, de acuerdo con los datos de la Agencia de Información sobre Energía (EIA) de Estados Unidos, debido a una caída de la actividad en las refinerías.

En teoría, es muy probable que una menor actividad aumente los inventarios de crudo.

Además, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, cayó por debajo del umbral simbólico de 20 millones de barriles por día, situándose en 19,73 millones, según la EIA.

La demanda de gasolina, una categoría monitoreada de cerca por los operadores, disminuyó a su vez 5,2%.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Embajador Mike Waltz: Trump "hará lo que sea necesario" para proteger a EEUU de las "bandas terroristas"

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril

Gasolina en Florida cae a su nivel más bajo en cinco meses, según AAA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo Vladimir Putin durante su encuentro en Alaska.
GUERRA EN UCRANIA

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest y Zelenski llega a Washington

Te puede interesar

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional
El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
EXTREMA IZQUIERDA

Miembros de una célula de Antifa enfrentan cargos por terrorismo

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Una mujer echa combustible a su auto. Los precios de la gasolina siguen en ascenso nuevamente. 
LA BOLSA

Precio del barril de petróleo estadounidense cierra a 57,46 dólares