Karol G deslumbra en la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025

Al concluir el espectáculo de moda, La Bichota desfiló con las icónicas alas, una declaración de que oficialmente forma parte de los ángeles de la marca

Karol G desfila por la pasarela del Victorias Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Karol G desfila por la pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/ Mike Coppola/ Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Karol G dijo presente en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La colombiana se convirtió en la primera intérprete latinoamericana en amenizar el espectáculo de la casa de lencería y durante la velada cantó dos de sus éxitos Ivonny Bonita y Latina Foreva, canciones de su disco Tropicoqueta.

La medellinense de 34 años lució un atuendo de encaje rojo que resaltaba las protuberantes curvas de su silueta, mientras las luces del lugar ambientaron con tonos que resaltaban el estilismo.

Al concluir el espectáculo de moda, La Bichota desfiló con las icónicas alas, una declaración de que oficialmente forma parte de los ángeles de la marca.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

En redes sociales compartió el video y escribió: "Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret. LATINA FOREVA".

Previo al debut, Karol G presumió en las historias de Instagram algunas imágenes relacionadas al desfile: "Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí", escribió junto a una fotografía en blanco y negro en la que se ve sentada de espalda en una silla de su camerino rotulada con el nombre de la marca.

Karol G - Victoria's Secret
Karol G comparte imágenes previo a su debut como artista musical invitada al Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Karol G comparte imágenes previo a su debut como artista musical invitada al Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Confirmación

La icónica casa de moda de lencería femenina confirmó hace unas semanas la participación de la colombiana en el espectáculo. "Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. KAROL G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria's Secret", reza el escrito con el que marca anunció en redes sociales la presentación de la colombiana.

Por su parte, la intérprete de Provenza reaccionó en redes sociales con: "La Bichota en el runway de Victoria's Secret".

Karol G - Victoria's Secret
Karol G comparte imágenes previo a su debut como artista musical invitada al Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Karol G comparte imágenes previo a su debut como artista musical invitada al Victoria's Secret Fashion Show 2025.

El desfile regresó en 2024, luego de ser cancelado en 2019 por las críticas sobre la falta de diversidad e inclusión en su imagen, señalando que se trataba de un modelo sexista y enfocado en un estándar de belleza poco realista; lo que derivó en la caída de los índices de audiencia.

Además, como parte del movimiento #MeToo, también se expusieron problemas de sexismo, misoginia y una cultura de acoso en la empresa, lo que afectó su reputación.

El año pasado, el espectáculo volvió con un enfoque de inclusión y diversidad, reuniendo a modelos emergentes así como a top models de la industria: Tyra Banks, Kate Moss, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Carla Bruni, Bella Hadid, Behati Prinsloo, Barbara Palvin, entre otras.

