miércoles 19  de  agosto 2026
RECONOCIMIENTO

Periodista cubano recibe premio Percy Qoboza para periodistas extranjeros de la NABJ

Jiménez Enoa, cofundador de la revista digital El Estornudo, salió de Cuba en 2021, luego de que el régimen lo obligara a abandonar el país

El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en la entrega del Premio Percy Qoboza para Periodistas Extranjeros.

El periodista cubano Abraham Jiménez Enoa en la entrega del Premio Percy Qoboza para Periodistas Extranjeros.

Captura de pantalla/Instagram/@jimenezenoa
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Asociación Nacional de Periodistas Negros (NABJ por sus siglas en inglés) otorgó al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa el Premio Percy Qoboza para Periodistas Extranjeros, galardón que reconoce a comunicadores que contribuyen a visibilizar sucesos vinculados a la diáspora afrodescendiente.

El galardón honra la memoria del periodista sudafricano Percy Qoboza, quien fue encarcelado y exiliado tras oponerse al apartheid.

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"El exilio han despertado de nuevo mi negritud"

Jiménez Enoa, cofundador de la revista digital de periodismo narrativo El Estornudo y excolumnista de The Washington Post, salió de Cuba en 2021, luego de que el régimen le diera un ultimátum: ir a la cárcel o abandonar el país. Desde entonces se exilió en Barcelona, España.

"Elegí lo segundo y por eso estoy aquí hoy. Y por eso ninguno de mis familiares ni seres queridos está aquí conmigo. La única razón por la que no están es porque elegí ser periodista y decir la verdad", dijo durante el discurso de aceptación, durante la convención NABJ26 celebrada en Atlanta, Georgia.

Asimismo, el periodista recordó que la lucha por la libertad de prensa y la lucha racial comparten: "la negativa absoluta a ser silenciados".

"Estos cuatro años en el exilio han despertado de nuevo mi negritud. Estar lejos de mi familia y mi tierra ha reavivado mi conexión con mi cultura, mi historia y mi raza", comentó.

Previo a concluir su discurso, Jiménez envió un mensaje a la dictadura cubana en el que recordó el poder de las raíces ancestrales. "A la dictadura cubana le recuerdo que la rebelión negra corre profunda en nuestras venas. Desde la esclavitud hasta el exilio, mi pueblo siempre ha sabido romper cadenas. Nos expulsaron, pero no nos hacen callar".

Por último, aceptó el galardón no solo en su nombre, también en el de su país; y lo dedicó a todos sus colegas, dentro y fuera de la isla, y miembros de la diáspora cubana.

"Acepto este premio en nombre de mi piel, mi país, mi historia, todo lo que llevo dentro de mí. Vengo de Cuba, una isla donde el periodismo independiente se paga con prisión o exilio. (...) Se lo dedico a mis colegas que resisten en Cuba. Seguiremos adelante con orgullo, por Cuba, por la verdad, por la dignidad inquebrantable de nuestra negritud".

Represión del régimen

Jiménez Enoa fue perseguido por el régimen cubano.

En 2020, agentes de la Seguridad del Estado lo capturaron, interrogaron, desnudaron, esposaron y amenazaron. Todo a consecuencia de las publicaciones que Abraham hacía sobre la realidad cubana. Y tras las protestas de 2021, el régimen lo amenazó con encarcelarlo si no se exiliaba.

En 2022, el periodista recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Pese a ya no vivir en Cuba, en julio de 2023 denunció que dos hombres lo amenazaron, acusándolos de ser posibles agentes cubanos.

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