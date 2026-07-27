lunes 27  de  julio 2026
Béisbol

Carlos Beltrán hace historia al ingresar al Salón de la Fama del Béisbol

Carlos Beltrán fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y se convirtió en el sexto pelotero puertorriqueño en ingresar al recinto de los inmortales en Cooperstown

Carlos Beltrán, quien será incorporado al Salón de la Fama, pronuncia su discurso durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Béisbol en el Clark Sports Center el 26 de julio de 2026 en Cooperstown, Nueva York.&nbsp;

Carlos Beltrán, quien será incorporado al Salón de la Fama, pronuncia su discurso durante la ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama del Béisbol en el Clark Sports Center el 26 de julio de 2026 en Cooperstown, Nueva York. 

Jim McIsaac/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El exjardinero puertorriqueño Carlos Beltrán escribió este domingo una nueva página dorada en la historia del béisbol al ser exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas durante la ceremonia celebrada en el Clark Sports Center de Cooperstown, Nueva York.

Con su elección, Beltrán se convirtió en el sexto pelotero nacido en Puerto Rico en ingresar al recinto de los inmortales, uniéndose a leyendas como Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

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El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganador del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, celebra su victoria mientras pasa junto al trofeo durante la ceremonia de entrega de premios, celebrada el 26 de julio de 2026 en el circuito de Hungaroring, en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría. 
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La ceremonia también reconoció a Jeff Kent y al curazoleño Andruw Jones, quienes fueron inmortalizados junto al boricua.

Un legado imborrable en las Grandes Ligas

Visiblemente emocionado, Beltrán agradeció el respaldo de su país y recordó que jamás imaginó alcanzar uno de los máximos honores del deporte.

"Significa mucho ser parte de este grupo especial. Gracias a Puerto Rico por demostrarme que se puede llegar lejos sin olvidar de dónde uno es", expresó.

El extoletero, de 49 años, disputó 2.586 encuentros en las Grandes Ligas desde su debut en 1998 hasta su retiro en 2017. Durante su carrera conectó 435 cuadrangulares y dejó una marca única al convertirse en el único bateador ambidiestro con al menos 400 jonrones y 300 bases robadas.

Además, conquistó la Serie Mundial de 2017 con los Astros de Houston y fue reconocido por su consistencia tanto ofensiva como defensiva a lo largo de casi dos décadas.

Puerto Rico celebra a otro inmortal

Cientos de aficionados puertorriqueños viajaron hasta Cooperstown para acompañar a Beltrán en un día histórico.

Entre ellos estuvo su excompañero en los Mets de Nueva York, José Reyes, quien destacó la calidad humana del nuevo miembro del Salón de la Fama.

"Lo considero mi hermano mayor. Hace muchísimo por la gente de Puerto Rico y tiene un corazón increíble", afirmó el dominicano.

Con este reconocimiento, Carlos Beltrán consolida un legado que trasciende las estadísticas y queda para siempre entre las más grandes figuras en la historia de las Grandes Ligas.

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