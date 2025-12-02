UPLA designa a Orlando Gutiérrez-Boronat como vicepresidente y endurece postura frente a régimen cubano

MIAMI. — La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) eligió al secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, como nuevo vicepresidente de la organización durante su asamblea anual celebrada en la capital dominicana.

La designación del opositor cubano en la mesa directiva del ente de integración política formaliza el rechazo institucional del sistema comunista de La Habana y suma de manera importante a la resistencia cubana en la toma de decisiones continentales.

Directiva de peso continental

La elección tuvo lugar en el marco de la conmemoración de los 33 años de fundación de la UPLA, evento que reunió a delegaciones de 24 países entre el 30 de noviembre y este 2 de diciembre.

La nueva cúpula de liderazgo quedó conformada bajo la presidencia del senador chileno Francisco Chahuán, quien asume el cargo en reemplazo del político argentino Julián Obiglio.

Acompañarán a Gutiérrez-Boronat en las vicepresidencias de la UPLA figuras de alto perfil político como la líder peruana Keiko Fujimori, el jurista y legislador dominicano Pelegrín Castillo y el representante del Centro Democrático de Colombia, Hernán Cadavid.

La asamblea contó con la organización de los anfitriones locales, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), representados por figuras como el diputado Rogelio Genao.

La incorporación de Gutiérrez-Boronat, uno de los líderes más hostigados por el castrismo, envía una señal clara sobre el rumbo que tomará la organización en los próximos años.

Orlando Gutierrez UPLA Orlando Gutiérrez-Boronat participa en la asamblea de la UPLA. CORTESÍA: ARC

Cerco diplomático a La Habana

Durante su discurso de aceptación, Gutiérrez-Boronat expuso la crisis humanitaria que atraviesa la isla y destacó el caso del preso político Yosvany Rosell García, quien mantiene una huelga de hambre desde hace 40 días en Holguín.

El dirigente exiliado aprovechó la tribuna para extender su solidaridad a la causa de la libertad en Venezuela y Nicaragua, además de abogar por la defensa de la soberanía de Ucrania y Taiwán.

Obiglio, presidente saliente, respaldó esta nueva etapa y afirmó que con estas acciones se cierra el cerco diplomático a la dictadura castrista.

La UPLA, que agrupa a 32 partidos políticos y mantiene vínculos con formaciones europeas, ratificó así su compromiso con la democracia y su oposición frontal a los regímenes autoritarios, una línea de acción que ya había quedado patente en el Encuentro Atlántico de Think Tanks celebrado en Miami a mediados de año.

Consolidación de agenda democrática

Más allá de las elecciones internas, la agenda de la asamblea de la UPLA en Santo Domingo abordó temas críticos para la estabilidad hemisférica.

Los debates se centraron en la seguridad regional, el control de la migración masiva y la cooperación estratégica entre los partidos miembros.

La organización reiteró su denuncia contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.