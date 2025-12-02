martes 2  de  diciembre 2025
ELECCIÓN ESTRATÉGICA

UPLA designa a Orlando Gutiérrez-Boronat como vicepresidente y endurece postura frente a régimen cubano

La nueva directiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), escogida en Santo Domingo, promete cerrar el cerco diplomático contra las dictaduras de la región

La UPLA realiza su asamblea anual en Santo Domingo.

La UPLA realiza su asamblea anual en Santo Domingo.

CORTESÍA: ARC
Por Daniel Castropé

MIAMI. — La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) eligió al secretario de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, como nuevo vicepresidente de la organización durante su asamblea anual celebrada en la capital dominicana.

La designación del opositor cubano en la mesa directiva del ente de integración política formaliza el rechazo institucional del sistema comunista de La Habana y suma de manera importante a la resistencia cubana en la toma de decisiones continentales.

Lee además
El secretario de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat, entrevista al cubano Frank Darío Jarrosay Manfuga, prisionero de guerra en Ucrania
POSTURA

Resistencia cubana apoya gestión de Trump ante conflicto en Ucrania, pero advierte sobre concesiones a Moscú
Imagen referencial. 
ALARMA SANITARIA

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Directiva de peso continental

La elección tuvo lugar en el marco de la conmemoración de los 33 años de fundación de la UPLA, evento que reunió a delegaciones de 24 países entre el 30 de noviembre y este 2 de diciembre.

La nueva cúpula de liderazgo quedó conformada bajo la presidencia del senador chileno Francisco Chahuán, quien asume el cargo en reemplazo del político argentino Julián Obiglio.

Acompañarán a Gutiérrez-Boronat en las vicepresidencias de la UPLA figuras de alto perfil político como la líder peruana Keiko Fujimori, el jurista y legislador dominicano Pelegrín Castillo y el representante del Centro Democrático de Colombia, Hernán Cadavid.

La asamblea contó con la organización de los anfitriones locales, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), representados por figuras como el diputado Rogelio Genao.

La incorporación de Gutiérrez-Boronat, uno de los líderes más hostigados por el castrismo, envía una señal clara sobre el rumbo que tomará la organización en los próximos años.

Orlando Gutierrez UPLA
Orlando Gutiérrez-Boronat participa en la asamblea de la UPLA.

Orlando Gutiérrez-Boronat participa en la asamblea de la UPLA.

Cerco diplomático a La Habana

Durante su discurso de aceptación, Gutiérrez-Boronat expuso la crisis humanitaria que atraviesa la isla y destacó el caso del preso político Yosvany Rosell García, quien mantiene una huelga de hambre desde hace 40 días en Holguín.

El dirigente exiliado aprovechó la tribuna para extender su solidaridad a la causa de la libertad en Venezuela y Nicaragua, además de abogar por la defensa de la soberanía de Ucrania y Taiwán.

Obiglio, presidente saliente, respaldó esta nueva etapa y afirmó que con estas acciones se cierra el cerco diplomático a la dictadura castrista.

La UPLA, que agrupa a 32 partidos políticos y mantiene vínculos con formaciones europeas, ratificó así su compromiso con la democracia y su oposición frontal a los regímenes autoritarios, una línea de acción que ya había quedado patente en el Encuentro Atlántico de Think Tanks celebrado en Miami a mediados de año.

Consolidación de agenda democrática

Más allá de las elecciones internas, la agenda de la asamblea de la UPLA en Santo Domingo abordó temas críticos para la estabilidad hemisférica.

Los debates se centraron en la seguridad regional, el control de la migración masiva y la cooperación estratégica entre los partidos miembros.

La organización reiteró su denuncia contra las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

Temas
Te puede interesar

Cuba registra nueva cifra récord de protestas y denuncias: 1,326 en noviembre

Gobierno boliviano denuncia "desvíos millonarios" en combustibles bajo gestión socialista

Preso político cubano en "estado crítico" tras pasar 40 días en huelga de hambre

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

El presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Imagen referencial.
A TOMAR PRECAUCIONES

Florida: Llegada de "superniebla" amenaza seguridad en autopistas estatales

Edificios residenciales destruidos en la ciudad en primera línea de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

Rusia afirma que todavía no hay "ningún compromiso" con el plan de EEUU para un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump: "Ya tengo decidido quién será el sucesor de Jerome Powell"