Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

MIAMI. — La crítica situación epidemiológica que atraviesa Cuba, caracterizada por la circulación simultánea de diferentes virus y el colapso de su sistema sanitario, representaría una amenaza directa para la salud pública en el sur de la Florida, según advirtió el doctor Alfredo Melgar.

El especialista en medicina interna y director médico de centros de cuidado en el estado alertó sobre la “alta probabilidad” de que viajeros procedentes de la isla importen casos de dengue, chikungunya y fiebre de oropouche, lo que podría derivar en cadenas de transmisión local debido a la existencia de mosquitos vectores en Miami y sus alrededores.

El doctor Melgar enfatizó que el peligro para la comunidad floridana radica en el periodo de incubación de estas enfermedades, que oscila entre tres y siete días, de acuerdo con su explicación.

Esta ventana temporal permitiría que una persona se infecte en Cuba, regrese a Estados Unidos asintomática y desarrolle la enfermedad ya en territorio norteamericano. El riesgo se magnifica por las condiciones ambientales de la Florida.

"La situación es un peligro para nuestra comunidad", sentenció Melgar.

El experto dilucidó la mecánica del posible contagio local: "El paciente que viaja a Cuba puede contraer la enfermedad y puede transmitir el virus a otras personas porque aquí en la Florida hay mosquitos Aedes aegypti y Culex que transmiten estas enfermedades infecciosas".

La preocupación médica surge tras confirmar casos de pacientes en su consulta privada que regresaron de la isla con cuadros febriles agudos y dolores articulares severos.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya han emitido alertas sobre el virus de oropouche, un patógeno que históricamente circulaba en la cuenca amazónica, pero que este año ha mostrado una expansión inusual en el Caribe, encontrando en el tráfico aéreo constante entre La Habana y Miami un vehículo ideal para su propagación.

Paciente padece uno de los virus presentes en Cuba.

Colapso sanitario

El diagnóstico del doctor Melgar desmiente la narrativa oficial del régimen cubano, que inicialmente catalogó el brote como un "síndrome febril inespecífico".

Según el galeno, la isla enfrenta una "tormenta perfecta" con la convergencia de dengue (con sus riesgos hemorrágicos), chikungunya (que produce invalidez temporal por dolor articular) y el oropouche. Este último genera especial alarma por sus complicaciones neurológicas.

"El oropouche se complica con neumonía y meningoencefalitis", detalló el médico, quien subrayó la gravedad de los cuadros clínicos entre la población vulnerable.

"Muchos niños que acuden a las emergencias con fiebre alta y dolor de cabeza están por horas esperando que los atiendan y tienen meningoencefalitis, lo cual es muy grave porque es una inflamación de la capa del cerebro", apuntó.

Reportes independientes desde la isla confirman que la acumulación de desechos sólidos, los extensos cortes eléctricos y la falta de suministro de agua han creado criaderos de mosquitos incontrolables en provincias como Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana.

Melgar atribuyó la expansión de la epidemia a estas condiciones de insalubridad y a la incapacidad de la dictadura castrista para gestionar la higiene pública. Hay "montañas de basura y aguas acumuladas", dijo, lo que calificó “como los principales culpables”.

Intervención y cierre de fronteras

Ante la magnitud de la crisis, el doctor Melgar, en conjunto con organizaciones como Solidaridad Sin Fronteras y la Cruz Verde Internacional, delinearon una hoja de ruta dirigida tanto a las autoridades federales de Estados Unidos como a la comunidad internacional.

Su propuesta principal insta al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y al Departamento de Salud de la Florida a modificar radicalmente sus recomendaciones de viaje.

El especialista propone "elevar el nivel de alerta de viajes a Cuba de dos a cuatro", lo que técnicamente se traduce en una recomendación de "No viajar".

Melgar argumentó que el nivel actual, que sugiere solo tomar precauciones, resultaría insuficiente ante un escenario donde "ponen en peligro su vida y la de otras personas".

El experto hizo un llamado a evitar el envío de ayuda masiva sin fiscalización, tras mencionar que existen canales controlados por instituciones religiosas para evitar que los insumos sean comercializados por el régimen.

Sin embargo, su conclusión fue tajante respecto a la solución a largo plazo: "Debe haber una intervención sanitaria internacional, porque ya el régimen no puede controlar este desastre; de lo contrario, correrá su curso natural hasta el mes de febrero, y de aquí a allá morirá mucha gente".