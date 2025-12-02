Cuba registra nueva cifra récord de protestas y denuncias: 1,326 en noviembre

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) superó por quinta vez consecutiva su récord histórico de protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba alcanzando 1,326 en noviembre de 2025, comparadas con 1,249 en octubre, 1,121 en septiembre, 1,023 en agosto y 845 en julio.

La escalada se apoyó principalmente en un nuevo salto en la categoría de Salud Pública, que terminó liderando a todas las del registro del OCC con 346 entradas. Estas fueron esencialmente manifestaciones de indignación y dolor por los estragos de una epidemia nacional de arbovirus que ha afectado a unos tres millones de cubanos y diezmado a la población de la isla, debido a que el gobierno tardó casi cuatro meses en prestarle atención.

El OCC consideró tal desidia como un genocidio silencioso, ya que, aunque el auge de estos males ocurre todos los veranos, en 2025 se conjugaron una copiosa temporada de lluvias, largos apagones diarios, un sistema de salud caracterizado por carencias de todo tipo, incontables vertederos de basura generadores de mosquitos y la falta de voluntad para dedicar un mínimo de los miles de millones de dólares atesorados por los militares del grupo GAESA a la compra de los medicamentos y recursos por los que viene clamando el sistema de salud.

Para mantener su cartel de potencia médica, La Habana ha reconocido hasta hoy apenas 33 fallecidos por la epidemia. El informe contiene una lista preliminar de 87 decesos compilada por el OCC mediante simples búsquedas en las redes sociales.

Desafíos al Estado policial

Noviembre fue también el marco de 324 desafíos al Estado policial. Estas atrevidas acciones fueron básicamente motivadas tanto por la crisis sanitaria como por el abandono en que se vieron privados de electricidad, agua potable y comida decenas de miles de damnificados en las cuatro provincias orientales arrasadas por el huracán categoría 3 Melissa.

Las redes sociales continuaron en ebullición durante el mes, con fuertes denuncias, desde diferentes sectores, acerca de la gestión del gobierno, además de frecuentes llamados a sus personeros para que renuncien. En las cárceles, el preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años por participar en el levantamiento nacional del 11 de julio de 2021 cumplió 40 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad.

La crisis de los servicios públicos se ubicó tercera con 138 reacciones adversas, al mantenerse apagones diarios de 20 horas en las provincias y ocho en La Habana, así como serios problemas con el suministro de agua. Pero también fue el oriente del país después del huracán la zona más explosiva, donde la falta de fluido eléctrico hasta por 20 días generó 14 protestas presenciales, y la de agua potable originó un clamor ciudadano.

La categoría Alimentación-Inflación-Agricultura acumuló 128 denuncias, entre ellas videos de personas hambrientas o desfallecidas, así como quejas por la reducción y atrasos de la canasta básica subsidiada y por los altos precios de los alimentos en mercados alternativos y en dólares. Un cartón de 30 huevos alcanzó un precio récord de 3,400 pesos, más de la mitad del salario medio mensual.

El hambre fue más generalizada en la región oriental devastada por Melissa. Un video viral mostró a Grettel, una madre de cuatro hijos de Cacocum, Holguín, quien sufrió pérdidas de su vivienda y pertenencias, pero que al preguntársele qué necesitaba dijo que solo quería comida para sus hijos.

Las clasificaciones de Otros Problemas Sociales (128 protestas y denuncias) y Vivienda (88) estuvieron muy interrelacionadas en el período. “Abandonados”, fue una de las expresiones más comunes en los testimonios recogidos entre decenas de miles de personas que se vieron no solo sin viviendas adonde regresar derrumbadas, sin techo o inundadas, sino además sin electricidad, agua ni comida. Se estableció un claro contraste entre la airada negativa del gobernante Miguel Díaz-Canel a acceder a la solicitud de una cama por parte de una damnificada de El Cobre (Santiago de Cuba) y la vigorosa respuesta solidaria de las iglesias y la sociedad civil de la isla.

En el área de Inseguridad Ciudadana, el OCC compiló 104 protestas o denuncias en el penúltimo mes de 2025, incluyendo los asesinatos de 12 cubanos y cubanas víctimas de la violencia social, criminal o de género. Los delitos de latrocinio remontaron una breve disminución a 29 en octubre con 47 en noviembre, La cifra más reciente incluyó 25 robos y hurtos; cinco de motos y otros vehículos, dos de ellos con consecuencias fatales; 11 asaltos; y un auge de las estafas o extorsiones con siete. Un turista mexicano fue asaltado dos veces durante un apagón en La Habana Vieja.

En noviembre los actos represivos asentados en el registro del OCC sumaron 74 y apuntaron a todos los sectores de la sociedad. Se continuaron formulando severas acusaciones, peticiones fiscales o sentencias contra opositores, activistas de derechos humanos o cubanos que protestaron en la calle o en las redes sociales. Se mantuvieron medidas de asedio en sus casas, detenciones o citaciones policiales y amenazas contra activistas, periodistas independientes e intelectuales y ciudadanos que protestaron en las calles.

FUENTE: Observatorio Cubano de Conflictos