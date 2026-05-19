Uribe denuncia hostigamiento por mural pintado cerca de su vivienda por miembros del Pacto Histórico

El expresidente colombiano (2002-2010) Álvaro Uribe gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa tras declarar sobre la masacre de 1997 en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, el 27 de noviembre de 2023.

BOGOTÁ — Un mural con mensajes relacionados con los llamados “falsos positivos” fue pintado este martes en las inmediaciones de la residencia del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en el municipio de Rionegro, Antioquia, lo que generó momentos de tensión entre simpatizantes y opositores del exmandatario.

La intervención incluyó referencias a los 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocurridos entre 2002 y 2008 durante operaciones militares en el marco del conflicto armado colombiano.

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La actividad fue promovida por supuestas organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes vinculados al oficialista Pacto Histórico.

“Estamos con diferentes organizaciones sociales, de víctimas, medios alternativos de comunicación y defensores de derechos humanos haciendo un acto de movilización social y de pedagogía de la memoria”, expresó Hernán Muriel, representante a la Cámara electo por el izquierdista Pacto Histórico.

Tras conocer la situación, Uribe suspendió actividades que desarrollaba en Medellín y regresó a su residencia en Rionegro, al señalar que un grupo numeroso se encontraba concentrado cerca de su vivienda.

A través de su cuenta en X, el exmandatario cuestionó la manifestación y aseguró que la protesta representó una acción de hostigamiento contra su familia.

Posteriormente, Uribe participó personalmente en la remoción del mural, utilizando un rodillo para cubrir las pintadas realizadas en el lugar.

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Alcaldía cuestiona intervención en obra pública

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, afirmó que la administración municipal respeta el derecho a la protesta, aunque aclaró que el mural fue realizado sobre una infraestructura pública que actualmente se encuentra en construcción.

“Es un abuso de confianza frente a la infraestructura pública y, además, genera una situación incómoda para los vecinos del sector”, señaló el funcionario al medio local MiOriente.

Rivas agregó que las autoridades revisarán lo ocurrido y reiteró el llamado a mantener la convivencia y el respeto en medio de las diferencias políticas.

Los llamados “falsos positivos” corresponden a ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército colombiano, quienes posteriormente presentaban a las víctimas como guerrilleros abatidos en combate con el objetivo de obtener beneficios o recompensas.

FUENTE: Con información de EFE