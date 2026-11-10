Uribe responde a Petro en Miami y defiende una Colombia con menos impuestos

MIAMI. — El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez defendió en Miami una economía con menos impuestos y mayor protagonismo del sector privado tras responder al llamado del exmandatario Gustavo Petro a unir fuerzas en el Congreso para impedir que se graven con IVA algunos alimentos de la canasta básica.

“Yo soy de la idea de que el sector privado predomine. Ellos, que el Estado predomine. A ellos les encantan los impuestos altísimos, a mí bajitos”, aseveró Uribe, quien dejó sin precisar cómo votaría su bancada si el impuesto a los alimentos sobrevive en la reforma fiscal propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella.

Uribe habló con DIARIO LAS AMÉRICAS en la antesala del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, que se celebra este martes en el Wolfson Campus del Miami Dade College. El encuentro reúne a exmandatarios de América Latina y España para debatir sobre democracia y libertades en la era de la inteligencia artificial.

El pulso por el IVA

Desde Medellín, Petro le pidió a Uribe que el Centro Democrático (CD) votara junto con el Pacto Histórico para frenar el IVA a los alimentos contemplado en la Ley de Rescate Económico, el proyecto fiscal del actual gobierno.

En el mismo encuentro, el expresidente planteó explorar un acuerdo político, incluso electoral, de cara a los comicios regionales de 2027.

Antes de hablar con este diario, Uribe ya había descartado la alianza en Caracol Radio. Recordó que el CD respaldó a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial y dijo que, como partido de gobierno, busca un acuerdo con el Ejecutivo sobre la reforma.

La bancada de Uribe ya había pedido proteger del IVA a la canasta familiar. Sin embargo, el pulso por la reforma abre la posibilidad de que el CD y el Pacto Histórico vuelvan a coincidir en el Congreso, como ya ocurrió en dos votaciones clave.

Los votos que sorprendieron al Congreso

El 20 de julio, en la instalación del nuevo Congreso, el Pacto Histórico respaldó al senador uribista Honorio Henríquez, quien ganó la presidencia del Senado con 56 votos, frente a los 45 de Alfredo Deluque, del Partido de la U.

El respaldo de los senadores del Pacto fue decisivo para derrotar a Deluque, el candidato que favorecía De la Espriella, entonces presidente electo. La votación causó revuelo político en Colombia y abrió un debate sobre el alcance del acercamiento entre el petrismo y el uribismo, dos fuerzas enfrentadas durante el gobierno de Petro.

Las dos bancadas volvieron a coincidir el 12 de agosto, cuando el Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde como contralor general para el período 2026-2030. En esa ocasión, el CD anunció su respaldo junto con los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U. El Pacto Histórico se sumó cuando Laverde ya contaba con una mayoría suficiente. El candidato obtuvo 269 votos entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Esas votaciones llamaron la atención por la larga rivalidad entre los dos expresidentes. En abril de 2007, durante la presidencia de Uribe, Petro, entonces senador de oposición por el Polo Democrático Alternativo, encabezó un debate en el Senado sobre los vínculos entre políticos y paramilitares en Antioquia.

En la campaña presidencial de 2026, Petro respaldó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y adversario de Uribe en los tribunales. El exmandatario apoyó en primera vuelta a Paloma Valencia, del CD, y su partido respaldó después a De la Espriella, quien derrotó a Cepeda por un estrecho margen el 21 de junio.

La alternativa de Uribe a la reforma

El proyecto del Ejecutivo, radicado el 29 de octubre, combina recortes del gasto y cambios tributarios. Entre las medidas en discusión figuran modificaciones al IVA de determinados bienes, como el café, y una ampliación de la devolución del impuesto a hogares de menores ingresos. El Gobierno pidió acelerar el trámite en el Congreso.

En Miami, Uribe reiteró una de las alternativas que su partido había presentado el 7 de noviembre. “Se necesita reducir sustancialmente el tamaño del Estado, vender parte de Ecopetrol, garantizar un buen gobierno para que presidentes del futuro no acaben como acabó el anterior gobierno”, indicó.

También abogó por simplificar la tributación y promover el crecimiento y el ahorro. La venta de acciones de la petrolera estatal ya había encontrado reparos entre otros partidos de la coalición durante las conversaciones con el Gobierno en Barranquilla.

Uribe tiene previsto intervenir este martes en el segundo panel del XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA. Según el programa oficial, la mesa comenzará a las 11:15 a. m. y abordará la libertad de expresión, el poder de las empresas tecnológicas y el uso de datos personales en el espacio digital.