Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia a todos sus ministros tras la crisis de Ueno Bank

El presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana, asiste a la ceremonia de juramentación de ministros en el palacio de gobierno, en Asunción, el 9 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó este lunes a todos los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que pongan sus cargos a disposición, como parte de una reorganización del Ejecutivo tras la destitución de Santiago Peña, quien enfrenta una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank.

La decisión fue anunciada por Alliana a través de un comunicado difundido en la red social X, en el que informó que instruyó al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a gestionar la disposición de los cargos de confianza dentro de la administración pública.

"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", expresó el mandatario.

La medida se produce apenas tres días después de que Alliana asumiera la Presidencia, tras la destitución de Peña mediante un juicio político en el Congreso, en medio de la crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno Bank.

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos.El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

Peña enfrenta investigación y pedido de prisión preventiva

La Fiscalía de Paraguay solicitó el sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, imputado formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de las investigaciones por el colapso de Ueno Bank.

El exmandatario compareció ante el Ministerio Público, mientras las autoridades profundizan las pesquisas sobre sus presuntos vínculos con la entidad financiera y las decisiones gubernamentales que habrían favorecido sus operaciones.

La Policía Nacional informó el viernes que Peña permanecía detenido en su domicilio, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía.

Su destitución se produjo después de que el Senado aprobara el juicio político con 44 votos a favor y una ausencia, de un total de 45 integrantes.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", anunció el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Peña es señalado de mantener vínculos empresariales con Ueno Bank y de presuntamente favorecer a la entidad mediante decisiones regulatorias y el depósito de fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Nuevo mandatario promete compensar a los afectados

Tras asumir la Presidencia, Alliana aseguró que los clientes perjudicados por el colapso financiero de Ueno Bank recibirán una compensación plena.

La intervención del banco, ejecutada por el Banco Central del Paraguay (BCP) el martes pasado por problemas de solvencia, dejó temporalmente sin acceso a sus depósitos a cerca de tres millones de ahorristas, una situación que desencadenó protestas y profundizó la crisis institucional.

El organismo emisor comenzó el jueves a devolver los fondos a determinados clientes. La primera fase contempla a quienes mantenían depósitos de hasta diez millones de guaraníes (unos 1.600 dólares), no tenían préstamos pendientes con la entidad y disponían de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país.

El proceso de restitución continuará de manera progresiva, mientras las autoridades buscan contener las consecuencias de la crisis sobre el sistema financiero.

Investigación alcanza a directivos y empresas vinculadas

Las pesquisas también se extendieron a la estructura empresarial relacionada con Ueno Bank. La justicia paraguaya ordenó la detención de ocho directivos de la entidad y realizó allanamientos simultáneos en distintas localidades, incluidas propiedades vinculadas al director ejecutivo del grupo, Miguel Vázquez.

Las consecuencias de la crisis trascendieron las fronteras paraguayas. En Argentina, alrededor de 1.000 trabajadores de la tecnológica ITTI, perteneciente al mismo grupo empresarial, fueron suspendidos durante 30 días sin remuneración.

Asimismo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) mantenía aproximadamente 13 millones de dólares depositados en la entidad bancaria, aunque fuentes de la organización señalaron que esos recursos no comprometían su funcionamiento operativo.

La destitución de Peña representa un nuevo episodio de inestabilidad institucional en Paraguay, que mantiene presente el antecedente de 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue separado del cargo mediante un juicio político en el Congreso, tras los enfrentamientos registrados en Curuguaty, que dejaron 17 muertos, entre campesinos y policías.

FUENTE: Con información de AFP/DLA