lunes 9  de  noviembre 2026
MIGRACIÓN

EEUU abre la puerta a una reforma migratoria, pero descarta una amnistía para indocumentados

Markwayne Mullin, quien dirige la cartera encargada de los asuntos migratorios, dijo que, aunque no está dispuesto a dar "amnistía" a los más de 15 millones de migrantes indocumentados que viven en EEUU, está dispuesto a "hablar" sobre otras vías

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, indicó este lunes que el Gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar una reforma migratoria.

Mullin, quien dirige la cartera encargada de los asuntos migratorios en Estados Unidos, dijo que, aunque no está dispuesto a dar "amnistía" a los más de 15 millones de migrantes indocumentados que viven en EEUU, está dispuesto a "hablar" sobre otras vías.

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Específicamente, Mullin mencionó un estatus legal permanente para los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), que llegaron a EEUU, junto con sus familias, de manera irregular, cuando eran menores de edad.

"Si queremos una reforma migratoria en la que podamos examinar el DACA y encontrar la manera de que estas personas se conviertan quizá en ciudadanos permanentes legales o algo así, eso le corresponderá hacerlo al Congreso. Estaré abierto a hablar de cualquier cosa", dijo Mullin, en declaraciones a reporteros en Maryland.

Recibe instrucciones de Trump

El funcionario, a su vez, señaló que el presidente Donald Trump le ha instado a trabajar con los demócratas sobre este asunto: "Me ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos en algún punto".

Las declaraciones de Mullin llegan un día después de que Trump, en una entrevista con la cadena CBS, dijera que le encantaría colaborar con la oposición en materia de migración.

El mandatario reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos. El mandatario no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso.

"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo realmente viable", manifestó.

"Me encantaría hacer algo en inmigración"

Trump aseguró que le "encantaría" colaborar con los demócratas en migración tras las elecciones de mitad de mandato en las que el partido del mandatario perdió la mayoría del Congreso, según una entrevista con CBS publicada este domingo.

"Me encantaría hacer algo en inmigración", contestó el presidente al corresponsal de '60 Minutes' Ross Douthat, quien le pidió mencionar una cosa en la que le gustaría trabajar con la nueva mayoría demócrata.

El presidente, quien dio su primera entrevista televisiva tras la derrota de los republicanos en los comicios del martes, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura", pero defendió su trabajo para "cerrar la frontera" y sacar del país a los malos.

La política de fronteras abiertas de la administración del demócrata Joe Biden permitió el ingreso de más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, con lo que saturó aún más el sistema migratorio en EEUU.

Buscar consensos

El mandatario no detalló en qué consistiría un acuerdo con los demócratas, pero confió en encontrar un consenso.

"Bueno, el acuerdo consistiría en que resolveríamos algo. Y creo que es algo, creo que es algo realmente viable", manifestó.

Trump admitió que le "dañó" la política de deportaciones porque su administración sacó a "personas que tenían buenos trabajos" y que "hay una gran parte del país que piensa que las personas deberían quedarse si son buenas personas trabajando en una compañía de jardinería o en un hotel".

A pesar de los resultados electorales y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.

Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó de que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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