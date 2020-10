USAID y el BID anuncian $2 millones para apoyar a venezolanos

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron cinco nuevas adjudicaciones por valor de US$ $2 millones en el marco del desafío BetterTogether/JuntosEsMejor Challenge en beneficio de ciudadanos venezolanos en Argentina, Brasil, Colombia y Chile y en Venezuela.