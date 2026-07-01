miércoles 1  de  julio 2026
Béisbol

Venezolano Willson Contreras es expulsado por segundo juego consecutivo

Willson Contreras protagonizó una pelea entre Red Sox y Nationals tras un cruce verbal con Cade Cavalli en Fenway Park

Willson Contreras #40 de los Boston Red Sox es contenido tras un altercado contra los Washington Nationals durante la cuarta entrada en Fenway Park el 30 de junio de 2026

Willson Contreras #40 de los Boston Red Sox es contenido tras un altercado contra los Washington Nationals durante la cuarta entrada en Fenway Park el 30 de junio de 2026

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano Willson Contreras volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas, aunque esta vez por un altercado que desató una pelea entre los Boston Red Sox y los Washington Nationals durante el encuentro disputado en Fenway Park.

La tensión estalló en la cuarta entrada, cuando el abridor de Washington, Cade Cavalli, ponchó a Contreras y le gritó: "Sit down, boy" ("Siéntate, muchacho"). El primera base de Boston respondió de inmediato y comenzó a caminar hacia el montículo, provocando que ambos equipos vaciaran sus bancas y bullpens.

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En medio del tumulto, Contreras logró soltarse del receptor Keibert Ruiz, quien intentaba contenerlo, y lanzó su casco en dirección al lanzador rival.

Tras el incidente, los umpires expulsaron a Willson Contreras, al mánager interino de Boston, Chad Tracy, al jardinero Nate Eaton y al relevista de Washington Miles Mikolas, quien también se vio involucrado en otro enfrentamiento. Cavalli, en cambio, permaneció en el juego, una decisión que generó el descontento del conjunto de Boston.

Después del partido, Contreras explicó que reaccionó tras sentirse provocado por el comentario del lanzador.

"Me ponchó con un buen pitcheo. Yo iba caminando hacia el dugout y luego hizo lo que hizo. Me estaba provocando y perdí el control", declaró el venezolano.

Por su parte, Tracy consideró que el comentario de Cavalli fue el detonante del altercado y aseguró que el pitcher también debió ser expulsado.

El derecho de los Nationals, que terminó con una actuación dominante de 13 ponches en siete entradas, explicó que el origen del conflicto se remontó a la primera entrada, cuando Contreras lo rozó al regresar al dugout. Según Cavalli, nunca escuchó las disculpas que, de acuerdo con el venezolano y el cuerpo técnico de Boston, sí fueron ofrecidas en ese momento.

El incidente llega apenas un día después de que Contreras fuera expulsado por discutir un tercer strike cantado, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de los Red Sox en ser expulsado en partidos consecutivos.

El lunes, el venezolano había conectado un espectacular jonrón sobre el "Monstruo Verde" y celebró emocionado dedicándolo a Venezuela, país que atraviesa momentos difíciles tras los devastadores terremotos registrados la semana pasada. Cavalli expresó su solidaridad con la situación que vive el país sudamericano, aunque insistió en que el respeto entre jugadores debe mantenerse dentro del terreno de juego.

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